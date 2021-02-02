Александр Лукашенко о ВНС: людей волнует, как отразятся принятые нами решения на повседневной жизни каждого
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – важнейшее событие в жизни страны, и мы его должны провести на самом высоком уровне. Вопросы подготовки масштабного диалога 2 февраля обсудили на совещании членов оргкомитета с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул, что формат форума надо использовать эффективно для решения наиболее актуальных проблем. Общество волнуют самые разные насущные вопросы – это и цены, и зарплаты, и тарифы на ЖКХ, и трудоустройство, и то, как будем жить дальше – все жизненно. Так или иначе, по итогам Всебелорусского народного собрания необходимо будет принять максимально взвешенные и обоснованные решения, поскольку они станут важными составляющими большого плана развития нашей страны на ближайшие пять лет.
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До этого по всей Беларуси шло активное обсуждение, работали общественные приемные, диалоговые площадки, где горячо обсуждались и группировались самые насущные вопросы для предстоящего большого форума.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Интерес к нашему форуму большой, что налагает на нас особую ответственность. Это важнейшее событие в жизни страны, и мы обязаны его провести на самом высоком уровне. Во-первых, необходимо посмотреть, все ли готово для встречи делегатов. В столицу приедут представители всех регионов. Здесь люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя как дома. И они дома. Не «как дома», а они приехали к себе домой, в столицу нашей родины. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, комфортные условия работы и отдыха.
Второе. Нам надо эффективно использовать формат форума для решения наиболее актуальных вопросов. Здесь соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. Мы должны услышать голос каждого.
Конечно же, людей интересуют разные вопросы. Во главе угла всех вопросов – экономика и насущные вопросы жизни людей. Как обычно: ценообразование, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рабочие места, заработная плата и так далее. Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство.
Еще одно очень волнует людей: как отразятся принятые нами решения на повседневной жизни каждого конкретного человека.
Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 – 12 февраля. Шестой по счету форум соберет 2 700 участников и приглашенных. Детали финального этапа подготовки обсудят еще на одном совещании, ближе к собранию – Президент сегодня анонсировал встречу.
Председатель Минского городского совета депутатов провёл встречу с избирателями. Какие вопросы обсуждали?
Новости Беларуси. Все меньше времени остается да самого важного политического события, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. Большой город готовится принять Всебелорусское народное собрание. Напомним, оно пройдет 11-12 февраля. Шестой по счету форум соберет 2 700 участников и приглашенных. Делегатам предстоит детально обсудить основные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие пять лет.
Столицу представят 370 человек: от рабочих, строителей, промышленников, врачей, учителей и предпринимателей до руководителей предприятий. Примут участие и все депутаты Минского городского совета, а их 55 человек. А ведь за каждым закреплены десятки тысяч столичных жителей. А теперь представьте, сколько собрано предложение и идей по улучшению жизни в большом городе.
Илона Волынец, ведущая:
С какими инициативами идут делегаты на общенациональный диалог, каким видят наше с вами будущее? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. У нас в студии председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров. Насколько я знаю, буквально перед тем, как зайти к нам в студию, вы встречались со своими избирателями. Расскажите, в чем была проблема, предложение? Как все прошло?
Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:
Да, перед тем как к вам приехать, у меня была встреча по обращению одного жителя нашей замечательной столицы. Вопрос касался непосредственно урегулирования спорных моментов в части землепользования. Это частный сектор. У нас существует такая практика, и я уверен, что это очень правильно и необходимо, когда председатель горсовета, председатель профильной комиссии, который будет рассматривать вопрос по обращению гражданина, выезжает на место, на месте прорабатывает этот вопрос, общается с жильцами. Результативность сразу повышается в разы, потому что положить все на письмо, на бланк довольно-таки трудно. Конечно же, надо выслушать одну сторону, другую, необходимо получить ответы соответствующих служб, которые наделены правом давать разъяснения. Поэтому выехать, посмотреть, вникнуть в проблему – обязанность любого депутата.
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