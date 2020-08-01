Александр Лукашенко: обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом глава государства заявил 1 августа на рабочей встрече с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом.
В стране проходит электоральная кампания, проходит непросто. Поэтому глава государства обращает внимание: безопасность и в рамках закона – только на этом должна строиться предвыборная агитация и вся работа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо оказать всяческую поддержку – я уже об этом говорил еще в начале избирательной кампании – не только Центральной избирательной комиссии, материальную и еще какую-то, но и уточнить на местах. Возможно, люди нуждаются в какой-то помощи. Надо связаться с губернаторами. Наталья Ивановна, я вас попрошу как начальника штаба уже нашей предвыборной кампании обязательно переговорить с губернаторами. Уточните, какая, кроме материальных средств, нужна поддержка.
Особое внимание попрошу обратить вас, да и Виктор Владимирович (Шейман – прим. ред.) в этом плане может помочь, – обеспечение безопасности на избирательных участках. Потому что мне все чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы. А обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность.
Вы видите, что делается вокруг. Пускай покричат, пошумят. Излишеств быть не должно. Не должно быть так, что они начнут нас критиковать за то, что мы используем момент, чтобы где-то кого-то ограничить. Есть закон, согласно закону должна идти предвыборная агитация и работа вся.
Поэтому Виктор Владимирович – материальная часть. Наталья Ивановна – организационная часть. Уточните у Лидии Михайловны Ермошиной, какая нужна поддержка ей и на местах. Если надо, чтобы я подключился, срочно меня проинформируйте.
Андрей Муковозчик: «Не кобылу выбираем, а руководителя всей страны. Очень сильно думать надо, всё допускать, всё анализировать»
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов в программе Новости «24 часа» наш субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.
Андрей Муковозчик:
Здрасьте! У одного из кандидатов в Президенты нашей страны за границу увезли детей. Вместе с бабушкой. Вывезли «в одну из стран Евросоюза». Нелегально перевезли, что даже не скрывается. Тайно.
Вам не кажется, что в любой «цивилизованной», как уж принято говорить, стране это стало бы не просто предметом ежедневного обсуждения, а потрясающей силы скандалом? Тем более что вывозила детей женщина истеричная, плохо владеющая собой, открытый враг Беларуси – Наталья Радина. Ну, эта – может, помните, она еще скандалила на всю Европу, что ей поляки денег больше не дают?
Теперь вот бывшая журналистка не только отринула этику, но и преступила закон. И что? И ничего. Митинги будут продолжаться, заявляют в штабе. В том самом штабе, где окопалась жена еще одного претендента. Который уже сам – но тоже взяв детей – партизанскими тропами перешел в Россию. Представляете себе, да? Где ползком, где перебежками, по-мужски объяснив свой поступок, что в детстве в «Зарницу» не наигрался, трудное у него было детство.
Заявления, что им угрожали и собирались что-то там сделать, – это сказки для взрослых. Вот мне угрожали – это да: и письма есть, и СМСки, и листовки на подъезде. Зафиксировано.
А жена Цепкало говорит: «Прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, они просили учителей написать заявления. Следовательно, я понимаю, что следующим шагом будет лишение меня родительских прав». Это, Вероника, вы страны попутали. Мы не настолько демократичны, чтобы ввести у себя ювенальную юстицию, от которой стонет Европа и плачет Скандинавия. Или, наоборот, настолько. Впрочем, страны вы попутали давно – это раз. Как следует из официального ответа, никакие представители прокуратуры никакую школу не посещали – два. Наконец, июль на дворе, какие дети учатся, какие учителя в школе, о чем вы? Лучше надо знать свою страну претендентам, хоть немного представлять, как оно тут у нас, в Беларуси. Согласны?
А прикрываться детьми… Не из Штутгарта ли вам рассказали, что дети да котики – выигрышная тема при любых, самых проигрышных, раскладах? Прикройся детьми – никто и сказать-то ничего не осмелится, чтоб ненароком не задеть, да?
Оно так и есть: мы, белорусы, детей бережем. Ими не прикрываемся ни в предвыборной кампании, ни на митингах и велопробегах. На майданы их не зовем, перед собой в цепочки не ставим. Так уж воспитаны, испокон веков здесь так, уж простите. Но не злоупотребляйте, не надо.
К тому же я спросить хочу: а кто сказал, что дети сами уехали, а не в заложниках? Они? Так им веры нет, сколько уж раз за руки ловили. С милой бабушкой, с отважным отцом? Все правильно, так детям спокойнее, им даже и говорить ничего не нужно. Достаточно сказать взрослым, что тем нужно дальше делать и как поступать. Понимаю, что у вас сейчас все восстает внутри даже от такого предположения.
Но все же задумайтесь: если дети кандидата в Президенты в заложниках – как мы об этом узнаем, во-первых? Никто ж правду не скажет ни с одной, ни с другой стороны. Во-вторых: как думаете, кому мы тогда вручаем судьбу своей страны? Свою судьбу, судьбу своих детей? Захватчикам, которые не гнушаются ничем? И людям, что будут выполнять все и любые их требования, лишь бы они детей им вернули? В-третьих, ну хорошо, их детей мы спасем, а с нашими что будет? К тому же штабные из страны исчезнут в любой момент, пути отхода детьми и проверили, – кому потом будем предъявлять? И куда апеллировать – в тот же Штутгарт?
Я понимаю, что о таком не хочется даже думать. А надо – чай, не кобылу выбираем, а руководителя всей страны. Очень сильно думать надо, все допускать, все анализировать. И не забытую мелодию для флейты из зарубежного нафталина сейчас доставать. Другое впору петь:
«Край любімы мой, родны, ты навекі свабодны,
За цябе я на бітву хадзіў,
Каб ніколі-ніколі ты не быў у няволі,
Каб заўсёды у шчасці ты жыў».
Это вам не «Разбуры турмы муры», это – песня. Вот ее и пойте, чтоб не накипело.