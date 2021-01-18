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Александр Лукашенко обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения «Запад-2021»

18.01.2021 - 11:47

Новости Беларуси. 18 января Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина, сообщает БЕЛТА. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы договаривались недавно с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения «Запад-2021». Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны. 

Глава государства заявил, что, ознакомившись с замыслом предстоящих учений, он увидел, насколько продвинулись вперед вооруженные силы. 

Александр Лукашенко: 
Тем не менее я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел. Мы с Президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение. 

В 2020 году завершен очередной пятилетний период строительства и развития Вооруженных Сил. Президент Беларуси поинтересовался у министра обороны достигнутыми результатами. 

Александр Лукашенко:  
Прежде всего мы договаривались о приведении нашей армии до определенного уровня. Во-вторых, мы должны были значительно усовершенствовать базу: военные городки, гарнизоны и так далее. И третье – вооружение. 

Глава государства добавил, что в целом проинформирован о работе по каждому из направлений, поэтому его в первую очередь интересуют перспективы развития Вооруженных Сил. Кроме того, Александр Лукашенко затронул тему кадровых решений. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Хренин, Владимир Путин
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Работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Как в Чечне тренируют военных

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Здесь проходят подготовку как спецподразделения, сотрудники Росгвардии, сотрудники полиции, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, так и гражданские лица по специальным, разработанным для них программам обучения.

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