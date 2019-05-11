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Александр Лукашенко оценил готовность Студенческой деревни к приёму участников II Европейских игр. Репортаж СТВ

11.05.2019 - 22:35

Новости Беларуси. Общий дом для 4 тысяч атлетов. Готовность комплекса для размещения участников II Европейских игр оценил Президент. 11 мая Александр Лукашенко посетил обновленную Студенческую деревню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общежития в ней по условиям проживания теперь на уровне трехзвездочного отеля. Практически готовы к приему делегаций кухня и столовая. С подробностями – корреспондент Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова, СТВ:
Во время II Европейских игр этот студенческий городок превратится в настоящую спортивную деревню. Проживать здесь будут участники официальных делегаций – это 9 общежитий, которые рассчитаны на 10 тысяч мест. На время соревнований комплекс закроют специальным периметром, попасть через который смогут только представители, у которых есть специальная аккредитация.

Во время игр в городке будут жить команды из 50 стран. Это около 6 тысяч человек. Сегодня практически всё готово к приему гостей. Свои двери для делегаций комплекс распахнет уже 15 июня. Спортивный быт организуют по самым высоким стандартам. Атлетам для максимальных результатов необходим особый уровень комфорта. Все детали подготовки к континентальным соревнованиям глава государства контролирует лично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть то, что мы планировали тогда по проекту, здесь всё застроили? Больше ничего не будет?

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Здесь всё застроено. Здесь так называемая временная инфраструктура.

Жилье в Студенческой деревне после реконструкции и ремонта практически будет доведено до уровня трехзвездочных отелей. Так что студенты, которые сейчас получили места в других общежитиях, после Европейских игр вернутся в гораздо более комфортные условия. Да и мест станет больше. В 2020 году в Беларуси комнаты получат 97 % обучающихся в вузах.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Понятно, что не все одинаковые учреждения образования. Например, у Университета физической культуры на сегодняшний момент только 56,2 % обеспеченность местами. Поэтому будем подтягивать.

Александр Лукашенко:
Значит, всё это мы будем делать, будем разрабатывать места в общежитиях. Но нам надо подумать о закреплении студентов. Столько денег тратим, создаем места для обучения, лабораторные, аудитории и так далее для обучения, общежития... Закончили учебу – кто куда. Ты пришел учиться, врачом хочешь стать – иди работай врачом.

Европейские игры для нашей страны – не только имиджевый проект. Это мощный толчок для развития. Сейчас активно обновляется инфраструктура. Но в погоне за новинками главное – не потерять из вида действующие объекты культуры, науки и спорта.

Александр Лукашенко подчеркивает: хозяйский подход на вверенных территориях – персональная ответственность каждого министра.

Александр Лукашенко:
Надо проверить собственность, особенно там, где отвечает государство: в спорте, культуре – особенно эти два ведомства. Твой вопрос – это вопрос собственности. Мы создаем, молимся… Разбили, добили, как Дворец спорта этот старый. Уже на моей памяти третий раз его ремонтируем капитально. Поэтому спрашивать надо. В этом Дворце спорта взяточников была куча. Свечками взятки брали. А поддерживать то, что им отдали в эксплуатацию, – не поддерживают. И там не одна сотня этих бездельников ходит. Поэтому займитесь вопросами собственности.

Опыт возведения к Европейским играм современных строительных конструкций по экономным технологиям глава государства рекомендует взять на вооружение. Главное – все построенные к соревнованиям объекты по максимуму использовать и после стартов. Например, этот обеденный зал для атлетов переоборудуют в универсальный спортзал.

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Столовая по размерам и масштабу действительно больше напоминает спортивный зал. Одновременно здесь могут, например, пообедать до 2 тысяч человек. Причем обслуживать спортсменов будут круглосуточно 650 специалистов.

Александр Лукашенко:
Это самая лучшая школа. Они увидят, они почувствуют требования. Это то, что надо. Главное, их потом не растерять. И списки должны остаться, мы будем их приглашать и использовать на самом высоком уровне.

В ежедневном меню как минимум две с половиной сотни блюд из поваренных книг со всего мира. Но готовить их будут преимущественно из белорусских продуктов.

Анатолий Сивак:
Сегодня заключен 91 договор с поставщиками. Практически все поставщики наши, кроме того, что у нас не производится.

Александр Лукашенко:
Тоже держи на контроле. Это большие деньги, это большие объемы для питания. Это поддержка и нашему производителю.

Анфимов придет, проверит на предмет того, насколько мы тут использовали свое. Мы должны показать свое лицо: свою продукцию, свою культуру.

Самая многочисленная команда прибудет из России. Разместится она рядом с нашими спортсменами. В распоряжении каждой сборной – офис, жилые комнаты и медблоки.

Осталось навести последний лоск: высадить цветы, облагородить территорию. Собственных сил и желания жить в красоте и уюте для этого дела вполне достаточно. Причем не только в пределах Студенческой деревни – в масштабах всей страны.

Александр Лукашенко:
Хорошие деревни надо благоустраивать. Я имею в виду насаждения и прочее. Это должны делать студенты. Надо разрешить и сагитировать их: «Ребята, вот вы здесь учитесь, занимаетесь, выпускники. Привезите, купите, принесите свое деревце, посадите и подпишите, что это ваше. Пусть оно останется». Люди с удовольствием будут делать.

Я привожу пример. Я во Дворец Независимости заезжал. Я собрал своих сыновей, говорю: «Так, мы должны вот эти дубы посадить». Они выросли уже, большие, растут.

Наведение лоска, прием гостей – дело, конечно, затратное. Но у рачительного хозяина такие вложения оборачиваются инвестициями.

Александр Лукашенко:
То, что здесь останется в общежитии, так это для студентов. Здесь будут жить студенты. Мы были в блоке питания – это всё будет развезено по Минску: для студентов, для детских садиков, для школьников. Всё-всё-всё будет использовано. И никакого тут воровства и растаскивания не будет. Всё должно быть по-хозяйски.

Мы – люди не бедные, можно сказать, но и не богатые, чтобы разбрасываться добром. Всё поработает там две недели, а потом годы должно эксплуатироваться нашими детишками.

Большое число спортплощадок для нас не самоцель. Важнее то настроение и дух единения, которые царят в стране во время международных стартов.

Александр Лукашенко:
Самое большое достоинство (это важно, но даже не это и не те спортивные площадки – это всё можно построить) – это дух, это та жизнь, которой будет жить весь наш белорусский народ. Я считаю, мы вторую нашу Европейскую олимпиаду по богатству не сделаем лучше, чем в Баку. Но мы должны вложить туда душу.

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Чтобы познакомится со страной и поболеть за спортсменов, в Минск приедут не менее 30 тысяч иностранных туристов. Конечно, при таком количестве гостей мелочей не бывает. Ведь первое впечатление от страны создается по самым обыденным, но таким важным вещам: чистота, порядок, благоустройство. Беларусь славится этими качествами. Практически всё готово, осталось дошлифовать мелочи.

Студенческая деревня после ремонта
Фото. Студенческая деревня после ремонта
Студенческая деревня после ремонта
Фото. Студенческая деревня после ремонта
Александр Лукашенко посетил Студенческую деревню, в которой разместят участников II Европейских игр
Фото. Александр Лукашенко посетил Студенческую деревню, в которой разместят участников II Европейских игр
Александр Лукашенко посетил Студенческую деревню, в которой разместят участников II Европейских игр
Фото. Александр Лукашенко посетил Студенческую деревню, в которой разместят участников II Европейских игр
Обновленная Студенческая деревня теперь на уровне трехзвездочного отеля
Фото. Обновленная Студенческая деревня теперь на уровне трехзвездочного отеля
Обновленная Студенческая деревня теперь на уровне трехзвездочного отеля
Фото. Обновленная Студенческая деревня теперь на уровне трехзвездочного отеля
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