новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Александр Лукашенко осудил бюрократию в школе: Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи

24.08.2017 - 18:42

Новости Беларуси. Систему белорусского образования необходимо совершенствовать, а не ломать. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на Республиканском педсовете, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мероприятие собрало более 800 человек: представителей власти и педагогических работников со всей страны. Цель – обсудить насущные проблемы школы, определить пути совершенствования учебной и воспитательной работы.

По словам главы государства, образование сложный процесс, который он не терпит грубого вмешательства. Иначе можно потерять все лучшее, что было наработано. Кроме того, Президент напомнил: основная функция учителя – учить, а не заниматься бумагами и ненужными делами. Александр Лукашенко предупредил министра образования, губернаторов, руководителей рай- и горисполкомов: в школу должны поступать документы, касающиеся только образования и воспитания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте окончательно поставим точку в этом вопросе. Я намекаю на то, что тот хлам, который раньше шел в школу, разные отписки. Дело даже не в излишней нагрузке для учителя. Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи. Это не нужно. Если бы это нужно было – другой вопрос. Но человеку делать ненужную работу – это унижение, это жуткая нагрузка, это то, чего мы допустить ни в коем случае не должны.

Тем временем педагоги Минщины соберутся на выходные, чтобы обсудить школьные вопросы перед началом учебного года.

В Молодечно пройдет «большой педфорум». На него приглашены также представители общественных организаций и профсоюзного движения, руководство Миноблисполкома. Там не только обсудят насущное, но и расскажут о достижениях системы образования Минщины. Будут представлены лучшие педагогические проекты, современные технологии организации учебного процесса. Пройдут семинары, выставки, мастер-классы. В программе также чествование лучших учителей столичной области, ветеранов педагогического труда и торжественное принятие в ряды молодых специалистов.

Александр Лукашенко осудил бюрократию в школе: Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Республиканский педсовет: какой быть белорусской школе, сколько должен зарабатывать педагог и к чему вести, тех кого он воспитывает
«Вопрос не имеет критической массы»: Александр Лукашенко о возвращении к 5-балльной системе
«Вопрос не имеет критической массы»: Александр Лукашенко о возвращении к 5-балльной системе
«Человеку делать ненужную работу – это унижение»: Александр Лукашенко об излишней загруженности педагогов ненужными бумагами
«Человеку делать ненужную работу – это унижение»: Александр Лукашенко об излишней загруженности педагогов лишними бумагами
«Надо платить за это немало»: Александр Лукашенко о разработке авторских методик, новых программ и учебников
«Надо платить за это немало»: Александр Лукашенко о разработке авторских методик, новых программ и учебников
«В будущем году проблема должна быть снята»: Александр Лукашенко о необходимости повышения зарплаты педагогам
«В будущем году проблема должна быть снята»: Александр Лукашенко о необходимости повышения зарплаты педагогам
Александр Лукашенко: «Система образования требует постоянного совершенствования»
Александр Лукашенко: «Система образования требует постоянного совершенствования»
Республиканский педагогический совет: о чем говорят его участники за полчаса до открытия форума
Республиканский педагогический совет: о чем говорят его участники за полчаса до открытия форума
Александр Лукашенко примет участие в пленарном заседании Республиканского педсовета 24 августа
Александр Лукашенко примет участие в пленарном заседании Республиканского педсовета 24 августа
Все новости по теме Образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru