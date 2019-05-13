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Александр Лукашенко – Петеру Деттмару: очень положительно оцениваем ваш вклад в нормализацию отношений Беларуси с ЕС

13.05.2019 - 14:36

Новости Беларуси. Александр Лукашенко высоко оценивает вклад Германии и ее посла в нормализацию отношений Беларуси с Европейским союзом. Об этом шла речь 13 мая во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Германии в Беларуси. Петер Деттмар завершает дипломатическую миссию в нашей стране. В его карьере – работа в немецком МИДе, посольствах ФРГ в Нидерландах, России, в консульстве в Милане. К нам же Петер Деттмар приехал в 2015-м, и за это время положительная динамика очевидна. Внимание в первую очередь к экономике. По результатам 2018 года Германия заняла пятое место в списке торговых партнеров Беларуси. 3 миллиарда 300 миллионов долларов составил товарооборот.

Сегодня Александр Лукашенко обозначил и некоторые проблемные вопросы во взаимоотношениях как Минска и Берлина, так и с Евросоюзом в целом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень внимательно наблюдал за вашей миссией в Беларуси. И не только потому, что Германия – крупнейшая экономика мира. Не только потому, что Германия – это значимое государство на нашей планете. Но еще и потому, что фигура посла очень интересная, и отношение ваше к Беларуси весьма позитивное, не смотря на то, что вы посол и у вас есть определенная колея, рамки, за которые цивилизованный, грамотный человек никогда не переступит.

Вы представляли здесь свою страну, представляли политику этой страны. За период вашей миссии в Беларуси произошли значительные изменения во взаимоотношениях не только Беларуси с Германией, что выражается в товарообороте. За время вашей миссии почти на треть вырос товарооборот – очень приличный рост. Но, кроме товарооборота и наших отношений с Германией у нас потеплели отношения в целом с Европейским союзом. В Европейском союзе Германия – ведущая страна, а вы представляли Германию в Беларуси. Поэтому мы очень положительно оцениваем не только вклад Германии, но и ваш личный вклад в нормализацию отношений Беларуси с Европейским союзом.

Но, тем не менее, господин Деттмар, есть всегда вопросы. Как бы положительно ни развивались отношения – даже возьмите очень продвинутые дружественные, братские отношения с Россией – тем не менее, масса вопросов, которые надо решать. Поэтому и с Германией, и с Европейским союзом – тем более с Европейским союзом – есть немало вопросов, которые нужно решать. И я хотел бы, чтобы вы откровенно высказались по этим проблемам.

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Беларуси:
Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за доверие, которое вы оказывали мне на протяжении всего срока моей работы здесь, в Беларуси. Действительно последние четыре года наши двусторонние отношения развивались очень динамично.

Что касается экономических отношений, заметно вырос интерес немецкого бизнеса к Беларуси. Только в 2018 году объем инвестиций увеличился в 2,5 раза. Сейчас в Беларуси работает 300 предприятий с участием немецкого капитала. Компании из этой страны получат прописку и в индустриальном парке «Великий камень».

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