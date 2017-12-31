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Александр Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2018 год

31.12.2017 - 21:00

Новости Беларуси. В последний день 2017 года Президент подписал главные документы, которые определят жизнь страны в году наступающем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Среди них закон о республиканском бюджете, где заложен небольшой профицит, а все расчеты проводились исходя из консервативного сценария внешних условий.

В общем объеме консолидированного бюджета 65 % занимают так называемые первоочередные расходы  на выплату зарплаты, приобретение лекарств, продуктов питания и оплату коммунальных услуг. Кроме того, глава государства утвердил  задачи социально-экономического развития страны и основные направления денежно-кредитной политики Беларуси.

В 2018 мы ожидаем рост ВВП на 3,5 %, а инфляцию по итогам года не более 6 %.

Александр Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2018

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