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Александр Лукашенко посещает 6-ю больницу Минска

27.11.2020 - 10:55

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 ноября посещает 6-ю больницу Минска. Здесь главе государства доложат об организации лечебного процесса, в том числе оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Шестерка» – одно из ведущих медучреждений страны. Больница многопрофильная, здесь помогают пациентам по терапевтическому, хирургическому, травматологическому и акушерско-гинекологическому профилям.  

С февраля 2020 года отделения клиники перепрофилированы в инфекционные. Для лечения больных коронавирусом задействовано более тысячи медиков. Каждый день в их помощи нуждаются около 700 COVID-пациентов.  

Отметим, что с апреля инфекционный профиль получил и роддом 6-й больницы. Здесь оказывают помощь беременным с коронавирусной инфекцией. За время пандемии на свет появились 137 малышей.  

На базе клиники работает Городской центр трансфузиологии. Предполагается, что с его работой также ознакомится Александр Лукашенко.  

Люди в материале: Александр Лукашенко
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Будто сканирует лёгкие. Когда в Беларуси появятся собственные аппараты ИВЛ?

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Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в нашей стране обстоит дело с оборудованием, которое спасает человеческие жизни, и над какими разработками трудятся сейчас ученые-медики?

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Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:
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А это производственный цех. Никакого шума техники, ведь собирают эти аппараты полностью вручную. Тысячи деталей, более километра проводов, трубки, специальные увлажнители – работа кропотливая.