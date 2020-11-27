Александр Лукашенко посещает 6-ю больницу Минска
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 ноября посещает 6-ю больницу Минска. Здесь главе государства доложат об организации лечебного процесса, в том числе оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Шестерка» – одно из ведущих медучреждений страны. Больница многопрофильная, здесь помогают пациентам по терапевтическому, хирургическому, травматологическому и акушерско-гинекологическому профилям.
С февраля 2020 года отделения клиники перепрофилированы в инфекционные. Для лечения больных коронавирусом задействовано более тысячи медиков. Каждый день в их помощи нуждаются около 700 COVID-пациентов.
Отметим, что с апреля инфекционный профиль получил и роддом 6-й больницы. Здесь оказывают помощь беременным с коронавирусной инфекцией. За время пандемии на свет появились 137 малышей.
На базе клиники работает Городской центр трансфузиологии. Предполагается, что с его работой также ознакомится Александр Лукашенко.
Будто сканирует лёгкие. Когда в Беларуси появятся собственные аппараты ИВЛ?
Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как в нашей стране обстоит дело с оборудованием, которое спасает человеческие жизни, и над какими разработками трудятся сейчас ученые-медики?
Когда трудно дышать – репортаж Вероники Кудринецкой.
Он будто сканирует легкие: видит, где есть поражения и сам выбирает режим вентиляции. Через месяц отечественные аппараты ИВЛ появятся в больницах – после того, как пройдут государственную экспертизу.
Олег Швед: информация, которую пытаются представить людям, что есть нехватки кислорода, это глупость
Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:
В регистрации находятся в двух модификациях аппараты ИВЛ. Это автономный с турбиной, то есть поток воздуха будет автоматически подаваться, встроена турбина в аппарат ИВЛ. Также будет работать на сетях кислородоснабжения лечебных учреждений. Аппарат имеет абсолютно понятный интерфейс, имеет всевозможные порты. Полностью соответствует европейским стандартам.
А это производственный цех. Никакого шума техники, ведь собирают эти аппараты полностью вручную. Тысячи деталей, более километра проводов, трубки, специальные увлажнители – работа кропотливая.