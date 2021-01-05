Александр Лукашенко посещает холдинг «Горизонт»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 января посещает холдинг «Горизонт». Это крупнейшая компания в своей отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства доложат о результатах финансовой деятельности и перспективах развития холдинга. Президент ознакомится с работой центра исследований и разработок, посетит лаборатории информационных систем, а также выставку инновационных разработок.
В структуру «Горизонта» входят 17 предприятий, заняты более 4 тысяч сотрудников. В 2019 году здесь был открыт первый и уникальный для Беларуси собственный инновационный центр.
Заводские линии постоянно наращивают мощности. За последние годы объемы выпуска и поставки продукции за рубеж выросли более чем в три раза, а сам «Горизонт» вошел в шестерку крупнейших экспортеров Минпрома.
В Светлогорске наладили производство материала для медицинских изделий. Он может задерживать даже коронавирус
Новости Беларуси. В Беларуси запустили производство материала, способного отфильтровать даже коронавирус. По поручению правительства на «СветлогорскХимволокно» налажен выпуск мелтблауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нетканый материал из пропиленовых нитей способен задерживать частицы в десять раз меньше бактерии золотистого стафилококка.
Мелтблаун используется в качестве барьерного слоя при выпуске одноразовых медицинских изделий, в частности в составе хирургических и процедурных масок. Таким образом, в Светлогорске теперь производится весь спектр материалов для изготовления медицинских масок и респираторов.
Продолжит тему Александр Добриян.
Наладить в стране производство стратегического в условиях пандемии мелтблауна – на решение этой задачи светлогорским химикам понадобилось всего шесть месяцев.
Александр Добриян, корреспондент:
На этой установке привычный всем полипропилен превращается в спасительный фильтрующий материал. Тончайшие нити, выдуваемые горячим воздухом, превращаются в непроходимый для бактерий и вирусов лабиринт.
Размер пор этой искусственной паутины не превышает 0,3 микрона. Это, например, в десять раз меньше бактерии золотистого стафилококка. Однако, чтобы фильтровать еще и вирусы, у этого материала есть электростатический эффект.
Сергей Ушак, и.о. заместителя главного инженера ОАО «СветлогорскХимволокно»:
Способен притягивать мельчайшие частицы размером 0,2-0,3 микрона. Это как статика, как пыль, которая налипает на заряженные вещи. Заряд сохраняется достаточно длительное время – около года. Соответственно, сохраняются фильтрующие свойства.
В Светлогорске запустили производство мелтблауна. Этот материал будут применять при выпуске медицинских масок
Эффект ловушки для вирусов обеспечил мелтблауну безупречную репутацию. Высокие барьерные свойства в этом материале сочетаются с гипоаллергенностью, воздухопроницаемостью и прочностью.
Сфера применения – от различных фильтров и респираторов до одноразовых медицинских изделий, например в составе хирургических и процедурных масок.
Теперь предприятие производит весь спектр материалов для изготовления медицинских масок и респираторов. Купить все в одном месте – уникальное предложение на рынке.
На поставку мелтблауна уже заключены первые 10 контрактов. Прежде всего новый материал отправится к отечественным производителям. В 2021 году планируется расширить ассортимент за счет многослойного материала на его основе.