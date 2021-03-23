Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?»
Новости Беларуси. Президент Беларуси 23 марта посещает Минское производственное кожевенное объединение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там Александр Лукашенко бывал и ранее.
Именно по поручению главы государства предприятие пережило модернизацию.
Тогда ставилась задача, что все кожевенное сырье, производимое в стране, должно перерабатываться на белорусских предприятиях. Теперь завод в Гатово – один из самых современных в Беларуси и наиболее технически оснащенное предприятие отрасли в странах СНГ. Сейчас там работает около полутысячи человек.
С представителями трудового коллектива предприятия сегодня пообщается Президент. Александр Лукашенко ознакомится с технологическими процессами производства кожевенных товаров и с образцами продукции.
Глава государства потребовал навести порядок на незадействованной территории завода.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько территория?
– 27 гектар.
Александр Лукашенко:
Вся занята?
– К сожалению, много пустой территории. И производственный корпус 126 тысяч метров квадратных.
Александр Лукашенко:
Александр Генрихович, чего до сих пор не решили эту проблему? Или вам не надо земли?
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В Минском районе земли нам надо всегда.
Александр Лукашенко:
Ну, понятно. Почему не решили вопрос?
Александр Турчин:
Пустующих земель я бы не сказал, что тут много.
Александр Лукашенко:
Ты лучше знаешь, чем директор?
Александр Турчин:
Ну, я знаю.
Александр Лукашенко:
Она говорит, что тут половина практически пустующих земель.
Александр Турчин:
Тут земли, Александр Григорьевич, с площадями, со зданиями. Не все тут здания пригодные.
Александр Лукашенко:
Ну так сносите. Короче, ты не в теме. Не надо мне общие фразы: пригодны – не пригодны. Вы, Александр Николаевич, не видите это?
– Вижу.
Александр Лукашенко:
Ну и в чем проблема? Почему не принимаете решение?
Президент – работникам кожевенного завода в Гатово: ваших детей нигде не ждут. Сделайте хорошее предприятие, чтобы они здесь могли работать
Новости Беларуси. Президент Беларуси считает кожевенную отрасль стратегическим направлением для нашей экономики, которую необходимо развивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он заявил 23 марта во время посещения Минского производственного кожевенного объединения.
Этот завод в Гатово после дорогостоящей модернизации – один из самых современных в Беларуси и наиболее технически оснащенное предприятие отрасли в странах СНГ. Но результаты его работы очень далеки от обещанных показателей.
Александр Лукашенко на кожевенном производстве в Гатово: «Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?»
Позже, уже после общения с руководством предприятия и профильных учреждений, Александр Лукашенко поговорил с теми, кто трудится на кожевенном. Ожидаемо, что работников завода интересовало прежде всего собственное будущее, а значит и перспективы развития предприятия.
Президенту на экспресс-совещании предложили несколько вариантов, среди которых приватизация. Эту идею не поддержали ни сотрудники, ни местная вертикаль, ни глава государства.
Вместо этого было решено помочь заводу в Гатово: выделить средства, чтобы предприятие рассчиталось с долгами перед мясокомбинатами, и еще на строительство очистных сооружений. Без решения этого вопроса предприятие просто не сможет нормально работать.
Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?»
Параллельно с этим будет создана корпорация, которая объединит производителей кожизделий и потребителей внутри страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всех, кто потребляет вашу продукцию – и вы, и мясокомбинаты, которые поставляют, – должны объединиться в одну ассоциацию. Потому что вы не можете жить без мясокомбинатов – там ваше сырье. А обувщики и другие не могут жить без вашего сырья. Так? Так. Замкнутый круг. 78, плюс вы, плюс Бобруйск, плюс Гродно, там еще какое-то небольшое частное предприятие, плюс мясокомбинаты – по стране их там семь или десять, двадцать мясокомбинатов. Объединяйтесь и осуществляйте единую политику, но приватизировать предприятие мы не будем. Нет такой необходимости. Это слишком простое решение, притом попросили приватизировать предприятие и предоставить огромные льготы. А льготы – это значит налоги платить не будут – равны той сумме, которую мы должны вложить в модернизацию. Ну какой же смысл?
Поэтому старайтесь работать и удерживать это предприятие в своих руках. Ваших детей нигде не ждут. Поэтому сделайте хорошее предприятие, чтобы здесь могли работать ваши дети.
Чуть позже Президенту задавали вопросы и о повышении пенсионного возраста, и традиционно – о вакцинации.
Кроме того, Александру Лукашенко подарили кожаную карту Беларуси. О том, как она выглядит, читайте здесь.