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Александр Лукашенко посещает районную больницу в Столбцах

08.12.2020 - 10:33

Новости Беларуси. Поездка в Столбцы 8 декабря в рабочем графике Президента. Александр Лукашенко посещает местную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На примере этого учреждения глава государства ознакомится с оказанием помощи пациентам с COVID-19 на районном уровне.

С апреля в больнице организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки. В наличии 105 точек подвода кислорода и 10 аппаратов ИВЛ.

Как пояснил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, лечение больных коронавирусом в районных центрах проводится по таким же стандартам, как и в Минске или областных городах. Тяжелые пациенты при необходимости переводятся в учреждения здравоохранения более высокого уровня.

Сейчас, по словам министра, на лечении в столбцовской больнице гораздо больше больных коронавирусом, чем в первую волну. Однако даже в этой ситуации здесь задействованы далеко не все ресурсы. В больнице продолжают оказывать и плановую помощь.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Пиневич
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Новости Беларуси. Беларусь получила неоценимый опыт в борьбе с коронавирусом во время весенне-летнего подъема заболеваемости. Именно поэтому сейчас отечественные медики идут уверенно по уже знакомой траектории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
Даже в условиях серьезного роста количества новых случаев – а за последние сутки их почти 1900 – это позволяет держать ситуацию под контролем. Белорусские больницы продолжает инспектировать Президент.

4 декабря Александр Лукашенко побывал в Витебске. Северный регион одним из первых столкнулся с новой инфекцией, и сейчас здесь накопили немало наработок.

Подробности в видеоматериале Алены Сыровой.

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