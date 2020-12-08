Александр Лукашенко посещает районную больницу в Столбцах
Новости Беларуси. Поездка в Столбцы 8 декабря в рабочем графике Президента. Александр Лукашенко посещает местную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На примере этого учреждения глава государства ознакомится с оказанием помощи пациентам с COVID-19 на районном уровне.
С апреля в больнице организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки. В наличии 105 точек подвода кислорода и 10 аппаратов ИВЛ.
Как пояснил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, лечение больных коронавирусом в районных центрах проводится по таким же стандартам, как и в Минске или областных городах. Тяжелые пациенты при необходимости переводятся в учреждения здравоохранения более высокого уровня.
Сейчас, по словам министра, на лечении в столбцовской больнице гораздо больше больных коронавирусом, чем в первую волну. Однако даже в этой ситуации здесь задействованы далеко не все ресурсы. В больнице продолжают оказывать и плановую помощь.
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Новости Беларуси. Беларусь получила неоценимый опыт в борьбе с коронавирусом во время весенне-летнего подъема заболеваемости. Именно поэтому сейчас отечественные медики идут уверенно по уже знакомой траектории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Даже в условиях серьезного роста количества новых случаев – а за последние сутки их почти 1900 – это позволяет держать ситуацию под контролем. Белорусские больницы продолжает инспектировать Президент.
4 декабря Александр Лукашенко побывал в Витебске. Северный регион одним из первых столкнулся с новой инфекцией, и сейчас здесь накопили немало наработок.
Подробности в видеоматериале Алены Сыровой.
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