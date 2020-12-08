Александр Лукашенко посещает районную больницу в Столбцах

Новости Беларуси. Поездка в Столбцы 8 декабря в рабочем графике Президента. Александр Лукашенко посещает местную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На примере этого учреждения глава государства ознакомится с оказанием помощи пациентам с COVID-19 на районном уровне.

С апреля в больнице организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки. В наличии 105 точек подвода кислорода и 10 аппаратов ИВЛ.

Как пояснил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, лечение больных коронавирусом в районных центрах проводится по таким же стандартам, как и в Минске или областных городах. Тяжелые пациенты при необходимости переводятся в учреждения здравоохранения более высокого уровня.

Сейчас, по словам министра, на лечении в столбцовской больнице гораздо больше больных коронавирусом, чем в первую волну. Однако даже в этой ситуации здесь задействованы далеко не все ресурсы. В больнице продолжают оказывать и плановую помощь.