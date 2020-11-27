Александр Лукашенко, посещая 6-ю больницу Минска: весь мир убедился, что Беларусь выбрала правильный путь борьбы с коронавирусом
Новости Беларуси. Александр Лукашенко намерен посетить ряд медучреждений, задействованных под СOVID-19. Об этом Президент заявил 27 ноября, посещая 6-ю больницу Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это одна из ведущих клиник страны. В первую волну пандемии «шестерка» первой начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Статус инфекционных отделения клиники получили в феврале 2020 года.
Сегодня главе государства доложили об организации здесь лечебного процесса, в том числе оказании медицинской помощи больным. Сейчас в учреждении находятся 767 СOVID-пациентов, из них 28 – в реанимации. Заслушав доклады медиков, Президент направился в блок, где проходят лечение больные коронавирусом. Александр Лукашенко выразил признательность врачам, работающим на передовой, в красной зоне, и пообщался с пациентами.
– По глазам вижу: новый у нас человек. Все в этих комбинезонах – я уже по 10 раз со всеми поздоровался. Это здесь ты лечишь людей?
– Это красная зона, это наше отделение…
– То есть одевать мне маску?
– Да. Здесь все пациенты с коронавирусной инфекцией.
– Ну, показывай, как ты лечишь.
Для лечения больных коронавирусом в 6-й больнице задействовано более тысячи медиков. Между тем клиника многопрофильная. Работа ведется по нескольким направлениям. На базе 6-й больницы функционирует Городской центр трансфузиологии, где сегодня также побывал Президент. Ежедневно врачи проводят до 150 донаций крови, плазмы и тромбоцитов. Каждого донора также обследуют на наличие антител к СOVID-19.
В эти минуты в больнице проходит встреча Президента с коллективом. В медицинской повестке немало интересных вопросов для обсуждения.
В ряде европейских стран заявили о закрытии горнолыжных курортов из-за коронавируса
На планете уже почти 61 миллион человек с положительным тестом на COVID. Наиболее сложная эпидобстановка в США, Индии и Бразилии. Практически ежедневно в этих странах фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рост числа зараженных вынуждает прибегать к новым карантинным ограничениям. Так, Грузия с 28 ноября вводит локдаун на два месяца. С 9 вечера до 5 утра на всей территории страны будет действовать комендантский час. Небольшие послабления обещают ввести лишь на зимние праздники.
Пандемия нарушила рождественские планы жителей многих стран. Так, в ряде европейских государств заявили о закрытии горнолыжных курортов. Инициатором стала Германия. Предложение поддержали также во Франции и Италии. Дело в том, что в период весеннего локдауна именно горнолыжные трассы в разных точках мира стали эпицентрами распространения инфекции. Чтобы подобное не повторилось, необходимо принимать срочные меры.
Идея, к слову, понравилась не всем. Так, в Австрии заявили, что данное решение негативно скажется на экономике страны. Местные курорты потеряют около 2 миллиардов евро.