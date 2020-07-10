Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии»
Новости Беларуси. Примером для других Александр Лукашенко назвал работу «Атланта» в условиях пандемии. 10 июля Президент посетил это предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства рассказали, что в начале года завод, который 70 % своей продукции экспортирует, оказался в непростой ситуации. Из-за принятых некоторыми странами карантинных мер и ограничений поставки на внешние рынки просели. Но выход нашли: на заводе сделали ставку на торговлю через интернет.
В итоге именно в марте 2020 года здесь побили рекорд по продажам холодильников. Александр Лукашенко положительно оценил работу предприятия. При этом с повестки не снимается вопрос импортозамещения. Задача – создавать новую продукцию. На это Президент обратил особое внимание.
Затронули и тему оплаты труда. Александр Лукашенко поручил скоррелировать зарплаты в частном секторе со средним заработком на ведущих 10 госпредприятиях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, «Атлант», «МАЗ», «БЕЛАЗ», которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху – самая высокая, десятое – пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников. Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам, подчиненным и специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Я думаю, здесь нет особого напряга. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает «свободным от всего».
Александр Лукашенко также пообщался с трудовым коллективом и ребятами из студотрядов, которые уже не первый год проводят трудовое лето на заводе. Глава государства ответил на вопросы и ещё раз подтвердил правильность выбранного Беларусью пути борьбы с COVID-19. В частности, сейчас уже очевидно, что не закрыв крупнейшие предприятия, мы поступили абсолютно верно.
Александр Лукашенко:
Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии. Тогда мы поступили правильно. Если бы мы тогда закрыли производство, мы бы никогда его не открыли.
Вы в марте впервые в истории завода установили рекорд. Вы никогда столько не продавали, сколько в марте. Почему? Когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, «скукорежился», мы работали. И как говорит ваш руководитель, оказалось, что в эти месяцы в основном на прилавках магазинов была продукция Беларуси, в данном случае холодильники и стиральные машины. Вот в чем мы оказались правы.
И что касается лечения людей, все больше и больше нас уже аккуратно спрашивают: а что, а как, а как нам лучше поступить.
Участникам проекта «Атлант – 2020» бойцам студенческих отрядов Президент рассказал о планах развития белорусской экономики, а также о своем первом заработке в студенческих отрядах. Поднимались и другие темы.
Президент Беларуси о работе «Атланта» в период пандемии: «Сделали то, что должны были сделать все. И это пример для других»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко положительно оценил результаты работы ЗАО «Атлант» в период пандемии.
Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил 10 июля, посещая предприятие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Яркий тому пример – «Атлант», что в любой кризисной ситуации есть и положительные моменты и ими надо воспользоваться.
Как доложили Президенту, в 2020 году предприятие оказалось в непростой ситуации, связанной с введением ограничений на внешних рынках из-за пандемии. Тем не менее службы закупки и логистики смогли в этих непростых условиях обеспечить производство материалами и комплектующими, не допущено простоев. Кроме того, сделана ставка на продажи через интернет.
Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор Минского завода холодильников:
Так как мы не остановились в это время, то в этих условиях мы оказались единственным производителем, который производил холодильники и стиральные машины на нашем рынке. Поэтому мы смогли удовлетворить возросший спрос, установили именно в марте 2020 года рекорд по продажам. Мы продали 90 тысяч холодильников. За все 60 лет истории «Атланта» в марте 90 тысяч не продавали.
После марта «Атлант» также активно реализует технику.
Все принятые меры позволили по итогам шести месяцев 2020 года выйти на рентабельность продаж 2,4%, предприятие чувствует себя уверенно и рассчитывает закончить год с положительными показателями.
Александр Лукашенко:
За это – молодцы! Сделали то, что должны были сделать все. И это пример для других. Я же говорил, что, когда откроются, посмотрят, а уже ничего нет. А мы в это время можем предложить свой товар. Вот яркий пример: мы в этот момент предложили свой товар, люди купили. Если руководители развернулись вовремя.