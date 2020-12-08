Александр Лукашенко, посещая районную больницу в Столбцах: «Обстановка у нас сложная, но контролируемая»
Новости Беларуси. Межрайонные больницы должны стать опорными в оказании медпомощи пациентам. Об этом сегодня, 8 декабря, говорили в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко посетил местную больницу.
Как пример, это учреждение может стать центром оказания травматологической помощи жителям ближайших городов. Столбцы, отметил глава государства, удачно расположились вблизи магистрали республиканского назначения, поэтому доставлять пациентов с травмами сюда можно будет в оптимальное время. К тому же коллектив больницы готов к серьезным нагрузкам, это показывает ситуация с коронавирусом. На лечении в столбцовской ЦРБ сегодня находится 121 COVID-пациент.
До общения с коллективом больницы наш Президент уже традиционно посетил так называемую красную зону. Инфекционный госпиталь на 143 койки здесь работает с апреля. В наличии 105 кислородных точек, 10 аппаратов ИВЛ. Ситуация с COVID здесь внушает оптимизм: в последнее время в районе фиксируют снижение числа новых случаев заболевания.
Президенту доложили о том, как проходит лечение больных коронавирусом, хватает ли необходимых средств и персонала.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приехал посмотреть: а как же в районных больницах дела, как лечат и чего не хватает.
Главный врач просит одно: чтобы была опорной эта больница хотя бы по направлению травматологии. Раз много, травмирование большое, мы рассмотрим этот вопрос.
Обстановка у нас сложная, но контролируемая. Слава богу, хоть один человек – Светлана (Главврач Столбцовской ЦРБ) меня обнадежила, что вы вышли на некое чуть ли не плато, по крайней мере три дня у вас не 20 человек постоянно за сутки госпитализируются, как было раньше, а уже 12. Если будет так и дальше, это очень хороший показатель. Дай бог, чтобы везде было так по стране.
Ну и второй фактор, где она меня так успокоила немножко – она ведь знает, что происходит вокруг Столбцов, в других районах – говорит: «Не хуже».
После того, как я ответил на вопрос, чего приехал, я просто хочу вас поблагодарить, вот вас особенно. Было не просто, но вы справились. Вы просто молодцы. Спасибо вам за это огромное. Ну и самое главное, родные мои, вы не болейте. Потому что так сложилось, что сейчас вас заменить некем. Берегите себя.
Лечение больных коронавирусом в районных больницах проводится по таким же стандартам, как в столице или в областных клиниках. А тяжелые пациенты при необходимости переводятся в медучреждения более высокого уровня.
Ознакомили главу государства и с процессом послековидной реабилитации. Общаясь с врачами, Александр Лукашенко подчеркнул, что в будущем, что касается развития здравоохранения, акцент будет делаться на целевую подготовку кадров и развитие региональной медицины. Тогда многие операции можно будет перенести со столичных центров и областных клиник в межрайонные больницы.
Заместитель председателя Мингорисполкома: «С каждым днём становится больше минчан, которые соблюдают масочный режим»
Новости Беларуси. О том, сколько ответственности лежит на плечах городской власти, рассказывать долго, но кое о чем можно узнать в программе «Большой город». Гость студии – человек, которому можно адресовать практически любой вопрос по городскому хозяйству и не только. Это заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Екатерина Забенько, ведущая:
К сожалению, сегодня уже ни одна тема не обходится без коронавируса. Это уже не только про болезнь, это затрагивает многие сферы нашей жизни. Удается ли сейчас соблюдать меры безопасности в городе, объектах общепита, общественном транспорте? Кто это контролирует и насколько все соблюдается?
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Скажу, что минчане дисциплинированы, воспитанны. Когда мы начали эту кампанию по масочному режиму, мы наблюдали динамику буквально день за днем. Когда мы сообщили в средствах массовой информации, повесили наклейки на входах, видели, как с каждым днем становится все больше и больше минчан, которые соблюдают масочный режим. Огромное спасибо за такое понимание.
Что касается контроля, он ведется, в том числе Центром гигиены и эпидемиологии. Поначалу мы штрафовали, привлекали к ответственности, но сейчас мы видим понимание как с одной стороны, так и с другой.
Некоторые предъявляют претензии, что постоянно ведутся работы. Какие просьбы и жалобы отправляют минчане в городские службы? Читайте здесь.