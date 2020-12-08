Александр Лукашенко, посещая районную больницу в Столбцах: «Обстановка у нас сложная, но контролируемая»

Новости Беларуси. Межрайонные больницы должны стать опорными в оказании медпомощи пациентам. Об этом сегодня, 8 декабря, говорили в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил местную больницу.

Как пример, это учреждение может стать центром оказания травматологической помощи жителям ближайших городов. Столбцы, отметил глава государства, удачно расположились вблизи магистрали республиканского назначения, поэтому доставлять пациентов с травмами сюда можно будет в оптимальное время. К тому же коллектив больницы готов к серьезным нагрузкам, это показывает ситуация с коронавирусом. На лечении в столбцовской ЦРБ сегодня находится 121 COVID-пациент.

До общения с коллективом больницы наш Президент уже традиционно посетил так называемую красную зону. Инфекционный госпиталь на 143 койки здесь работает с апреля. В наличии 105 кислородных точек, 10 аппаратов ИВЛ. Ситуация с COVID здесь внушает оптимизм: в последнее время в районе фиксируют снижение числа новых случаев заболевания.

Президенту доложили о том, как проходит лечение больных коронавирусом, хватает ли необходимых средств и персонала.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приехал посмотреть: а как же в районных больницах дела, как лечат и чего не хватает.

Главный врач просит одно: чтобы была опорной эта больница хотя бы по направлению травматологии. Раз много, травмирование большое, мы рассмотрим этот вопрос.

Обстановка у нас сложная, но контролируемая. Слава богу, хоть один человек – Светлана (Главврач Столбцовской ЦРБ) меня обнадежила, что вы вышли на некое чуть ли не плато, по крайней мере три дня у вас не 20 человек постоянно за сутки госпитализируются, как было раньше, а уже 12. Если будет так и дальше, это очень хороший показатель. Дай бог, чтобы везде было так по стране.

Ну и второй фактор, где она меня так успокоила немножко – она ведь знает, что происходит вокруг Столбцов, в других районах – говорит: «Не хуже».

После того, как я ответил на вопрос, чего приехал, я просто хочу вас поблагодарить, вот вас особенно. Было не просто, но вы справились. Вы просто молодцы. Спасибо вам за это огромное. Ну и самое главное, родные мои, вы не болейте. Потому что так сложилось, что сейчас вас заменить некем. Берегите себя.

Лечение больных коронавирусом в районных больницах проводится по таким же стандартам, как в столице или в областных клиниках. А тяжелые пациенты при необходимости переводятся в медучреждения более высокого уровня.

Ознакомили главу государства и с процессом послековидной реабилитации. Общаясь с врачами, Александр Лукашенко подчеркнул, что в будущем, что касается развития здравоохранения, акцент будет делаться на целевую подготовку кадров и развитие региональной медицины. Тогда многие операции можно будет перенести со столичных центров и областных клиник в межрайонные больницы.