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Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост премьера

10.05.2018 - 20:08

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил 10 мая Дмитрия Медведева с назначением на должность председателя правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В Республике Беларусь высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты. Убежден, что выработка правительствами наших государств взаимоприемлемых решений по вопросам двусторонних торгово-экономических отношений будет в полной мере соответствовать интересам народов, повышению их благосостояния», – говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Дмитрию Медведеву здоровья, удачи и реализации всех планов.

Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост премьера

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