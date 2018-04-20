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Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост главы Кубы

20.04.2018 - 22:14

Новости Кубы. Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне депутаты Национальной ассамблеи практически единогласно утвердили кандидатуру Диаса-Канеля на высокий пост. Позднее он принес присягу и сменил 86-летнего Рауля Кастро, возглавлявшего страну с 2008 года. В соответствии с кубинской конституцией, председатель Госсовета является главой государства и избирается на пятилетний срок.

Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост главы Кубы

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