Александр Лукашенко поздравил с Новым годом маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 31 декабря навестил маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии. Центр создан в 1997 году. За это время глава государства был здесь несколько раз. Сегодня Александр Лукашенко здесь провел полдня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И, конечно же, Президент пообщался с детьми. Александр Лукашенко поздравил ребят с наступающим Новым годом. К одним Президент зашел в палату, с другими встретился за столом. Получилось как дома. А вот некоторые юные пациенты с нулевым иммунитетом постоянно находятся в закрытых боксах, поэтому единственная связь с ними – телефон.
Тащи его, тащи. Это что у нас? Что-то там должно… А, вон те фишки. Давай его вот так, давай это все высыпем. Еще что-то у нас осталось.
– Ну как ты себя чувствуешь?
– Хорошо.
– А чего ты здесь сидишь? Едь домой сегодня.
– Я скоро поеду.
– Когда?
– Через четыре дня.
– Через четыре. Ну да, слушай, в этот хаос, Новый год, там эта беготня и прочее, лучше ты спокойно пересидишь здесь. С Мозыря, да?
– Да.
– Хороший у тебя город.
– Красивый, да?
– Я его люблю.
– Я тоже.
– Ну а как настроение у мужиков?
– Хорошо.
– Нормальное?
– А вы откуда сами?
– Я из Вилейки.
– Из Вилейки.
– Любань.
– С Любани? Скоро будет у вас шикарнейший город там, калий в будущем году добывать начнем, будете богатыми, и будете городом шахтеров, как Солигорск и Петриков.
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Александр Лукашенко: Посмотрите лучшие проекты в мире! Деньги вкладывают в мозги и технику
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 31 декабря навестил маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно Президент ответил на вопросы врачей.
Среди поднятых тем – строительство нового корпуса для трансплантации и модернизация уже имеющихся площадей РНПЦ. Их состояние не совсем соответствует потенциалу клиники.
Медики уверяют: могут делать больше, но нужны условия. Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшее время приступят к реализации проекта, ведь спасение жизни детей – будущего Беларуси – первоочередная задача.
К нам приезжают лечиться со всего мира. И нам нужно держать марку. Часто наши условия не соответствуют ожиданиям пациентов. Мы можем большего, если у нас будут возможности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Соберемся и сделаем, даже надо нам приоритетом поставить этот корпус, а не инфекционную или многопрофильную больницу, которую мы в Новинках решили построить. Надо это решить, и потом заниматься этой больницей. Или же, если будет возможность, параллельно этим заниматься. Но если мы начнем этот корпус строить – нужен хороший проект, это надо делать мгновенно. Это дети, понимаете, и им, конечно, надо помогать.
Посмотрите лучшие проекты в мире, в Европе сейчас не строят, не вкладывают бешеные деньги в стены. Деньги вкладывают люди в мозги – зарплата чтобы была, и технику, чтобы они могли заниматься делом.