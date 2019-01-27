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Александр Лукашенко поздравил учёных с Днём белорусской науки

27.01.2019 - 14:21

Новости Беларуси. День белорусской науки отмечают 27 января в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником представителей сферы поздравил Александр Лукашенко:

«Благодаря сохранению традиций, инновационной активности белорусских исследователей наша наука динамично развивается, следуя стратегическим целям государства. Способствует экономическому росту, укреплению национальной безопасности и суверенитета страны.
Убеждён, что ваши талант и трудолюбие, прорывные научные разработки будут и впредь поддерживать международный имидж Беларуси – страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала». Говорится в поздравлении главы государства.

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