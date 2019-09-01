«Этот праздник дорог каждому». Александр Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний
Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днём знаний. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Поздравление с Днём знаний учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём знаний!
Этот праздник дорог каждому. Он приходит в нашу жизнь с первым звонком, остается с нами навсегда лучшими воспоминаниями о школьном детстве и студенческой юности, пронизан чувством благодарности любимым учителям за приобретённые в этот период знания и опыт.
Сегодня стартует новый учебный год. Самые маленькие граждане Беларуси придут на первый в их жизни урок. Пусть он станет ярким началом удивительного пути в мир интересных открытий, вдохновляющих успехов и дружеского общения.
Убежден, что педагоги и учащиеся настроены на серьёзный и деловой ритм предстоящих учебных будней. Выпускники готовы приложить максимум усилий для достижения высокого результата. Родители полны душевных сил и веры в своих детей.
Желаю всем крепкого здоровья, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии. Стремитесь к знаниям. Это ключ к успешной, созидательной и интересной жизни.
Александр Лукашенко
100 ударов колокола и забег в вышиванках: в Украине празднуют День Независимости
Новости Украина. Украина отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году празднования проходят в новом формате. Торжества начались с памятной церемонии у креста на месте гибели Героев Небесной сотни, где прозвучали 100 ударов церковного колокола. На Майдане был поднят национальный флаг, военный хор исполнил гимн Украины.
В течение дня проходят и другие праздничные мероприятия, в том числе забег в вышиванках и выставка цветов.
С национальным праздником Президента Украины Владимира Зеленского поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.