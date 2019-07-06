Александр Лукашенко: праздник «Купалье» стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины
Новости Беларуси. Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») за 10 лет своего существования стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины. Как сообщает БелТА, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6 июля на празднике в Александрии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многие из вас помнят, каким был первый форум «Александрия собирает друзей» в 2010 году. Маленький и скромный, совсем как эта земля. Но уже тогда прекрасный в своей самобытности. И, как показало время, перспективный. Фестиваль быстро перешагнул статус регионального. В Александрию с удовольствием приезжают звезды эстрады. Здесь показывают зажигательные музыкальные спектакли, проходят трогательные дебюты.
Абсолютно убежден: такой необычный интерес возник, потому что на этой гостеприимной земле особенно проявляется феномен силы притяжения малой родины и восточнославянского родства. Три нации переплетены историческими, родственными, духовными корнями, как три могучих дуба на берегу полноводного и щедрого Днепра. Истоки этой великой реки начинаются там, в России‚ затем она несет свои воды по Беларуси и завершает путь в братской Украине. Словно кровеносной системой связывает нас крепчайшими узами добрососедства, доверия и открытости. Это данное нам свыше единство сумели сохранить народы.
Читайте также:
Тина Кароль, Лев Лещенко и папараць-кветка в небе. Фишки купальского гала-концерта в Александрии
«Первое, что ощущаю в этой стране – это доброжелательность»: что говорят гости и участники «Александрия собирает друзей»
«Здороваешься, как со старым знакомым». В Александрии ожидают 2000 артистов и народных мастеров
Тина Кароль, Лев Лещенко и папараць-кветка в небе. Фишки купальского гала-концерта в Александрии
Новости Беларуси. Тема малой родины и гала-концерт с участием лучших артистов Беларуси, России, Украины – в Александрии отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом живописном уголке Шкловского района собрались тысячи гостей, чтобы стать частью красочного народного действа: костер, плывущие венки, таинственная папараць-кветка. Традиционно организаторы Купалья подготовили тематические подворья, игровые программы, музыкальные выступления. Кульминация праздника – гала-концерт на главной площадке.
На берегу Днепра весь день работает и наша съемочная группа. Подробности в видеоматериале Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, СТВ:
Сейчас за моей спиной проходит репетиция гала-концерта, а над головой летают самолеты. Магия этой волшебной ночи собрала и земляков, и гостей из разных стран уже в десятый раз.
Впервые на малой сцене праздника коллективы изо всех уголков Беларуси. Основной мотив и выступлений, и самого фестиваля – это малая родина.
Александрия – малая родина нашего Президента. Несмотря на летние каникулы школа, в которой учился Александр Лукашенко, гостеприимно открыла свои двери. Любой желающий мог посидеть за партой, за которой когда-то сидел глава государства. Есть примета: после этого можно ждать карьерного повышения.
Набиль Буршалли, советник посольства государства Палестина в Беларуси:
Я сидел за партой Президента. Каждый надеется и мечтает быть лучше. Я не претендую на пост президента ни в какой стране, но приятно было сидеть за этой партой.
Окунуться в атмосферу праздника можно в печатном дворе XVI века. Рядом – аттракционы, работают инсталляции. И, конечно, мастер-классы по плетению купальских венков.
– Вплетаем папоротник, чтобы девушки погадали наши, узнали, в какой стороне суженый. Бросали в нашу реку Днепр веночек. В которую сторону поплывет, в ту девушка и замуж пойдет.
– Не жалко, что девушки разойдутся-то?
– Нет, не жалко. Прибьется к бережку – значит, в девах останется пока что. Уплывет – пойдет замуж.
В 2019 году в Александрию по разным подсчетам съехались более 100 тысяч человек.
«Первое, что ощущаю в этой стране – это доброжелательность»: что говорят гости и участники «Александрия собирает друзей»
Анна Перетяпко, мастер народного творчества (Украина):
Мы недавно в Могилеве были в музее. У нас все так же, как у вас: вышиванки, обычаи, венки – все одинаково, потому так и продаются. Потому что у нас одинаковое все.
Сейчас идет подготовка к гала-концерту. Зажгут белорусские звезды и не только: рядом с пресс-центром находились гримерки Льва Лещенко и Тины Кароль, так что будет весело.
Организаторы обещают даже настоящую папараць-кветку, которая расцветет в небе. Салют будет проходить в течение 8 минут, дадут тысячу залпов. Затем эту инсталляцию украсит лазерное шоу с обязательными кострами вдоль берега Днепра.