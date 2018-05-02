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Александр Лукашенко – председателю КГБ Беларуси: «В антикоррупционной деятельности у вас наиболее эффективная работа»

02.05.2018 - 14:39

Новости Беларуси. Борьба с коррупцией, разведка и общественная безопасность. Это темы уже другой рабочей встречи Президента 2 мая. С докладом Александр Лукашенко принял председателя КГБ Валерия Вакульчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства оценил высокую эффективность Комитета госбезопасности в борьбе с коррупцией, защите экономической безопасности страны – это одна из важнейших задач ведомства. В то же время есть специфические вопросы, которые в силах эффективно решать специалисты только этой структуры. В первую очередь, речь идет о разведке, контрразведке, антитеррористической деятельности и защите конституционного строя.

Президент поинтересовался, какие новые формы и методы работы в этих направлениях используют белорусские специалисты. На встрече обсуждали и вопросы общественной безопасности, актуальность которых особенно возрастает накануне и во время проведения массовых мероприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эффективная борьба с коррупцией видна в Комитете госбезопасности. Этому придают большое значение. Молодцы ребята, которые работают в этом направлении. Но при этом, еще раз повторюсь, не надо забывать, что у Комитета госбезопасности есть специфические проблемы, вопросы, которые вы курируете, которые осуществлять никто не может, кроме КГБ: разведка, контрразведка, антитеррористическая деятельность, защита конституционного строя и так далее. Это не снимается. Все должны понимать и общество в том числе, что Комитет в этом плане работает. И закономерный вопрос: у нас здесь какие результаты? По большому счету, то, что не прозвучало, то, что не знает общество. Ну и, конечно же, я только что сказал, в антикоррупционной деятельности у вас наиболее эффективная работа – надо признать. Остальные ведомства, конечно, не в такой степени, занимаются, но значительно отстают. Здесь у нас какая ситуация, что больше всего настораживает в этом плане?

У нас прошел ряд мероприятий, крупных мероприятий с большим скоплением населения, народа. И впереди и День Независимости, и День Победы. Здесь вы должны также видеть, есть ли у нас проблемы накануне этих мероприятий. Ну и вообще общественная безопасность, как Комитет это оценивает. Вот ряд вопросов, в том числе и кадровые.

Глава государства также обсудил с председателем КГБ кадровые вопросы. Отдельно Александр Лукашенко поручил по возможности информировать белорусов о результатах деятельности органов госбезопасности.

Александр Лукашенко – председателю КГБ Беларуси: «В антикоррупционной деятельности у вас наиболее эффективная работа»

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