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Александр Лукашенко: предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства должно быть эффективным

20.06.2017 - 16:38

Новости Беларуси. Предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства должно быть эффективным и дать практические результаты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня

во время рабочей встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания была повестка предстоящего заседания.

Будут рассмотрены ключевые вопросы взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь,

торгово-экономические отношения, развитие социальной сферы, машиностроительного комплекса двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это очень важное мероприятие. Это и встреча Президентов один на один, и широкий формат переговоров, принятие решений. Повестка дня сформулирована. Я давно уже не встречал таких проработанных вопросов практического характера:

развитие машиностроения, сельского хозяйства, АПК в целом, другие проблемы и политического, и внешнеполитического характера.

Надо подготовить мероприятие, чтобы оно нас продвинуло хотя бы на шаг вперед в наших отношениях в практической теме, чтобы была эффективность от этого мероприятия.

По итогам встречи стало известно, что Беларусь и Россия создадут единую базу данных по передвижению сельхозпродукции и ее качеству. Кроме того, планируется уделять больше внимания борьбе с контрафактной продукцией.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
То, что надо создать единую информационную систему. Об этом разговоры идут давно. Пока вопрос не решён. Это снимет многие противоречия. Или, например, возникла тема контрафактной продукции.

Некоторые предприятия обнаруживают: под их брендами кто-то изготавливает контрафактную продукцию.

Она не соответствует качеству должному. Там претензии высказывает Россельхознадзор, оказывается это продукция не того предприятия.

В 2017 году заседание Высшего госсовета совпало с проведением четвертого Форума регионов Беларуси и России.

Такой формат, как ожидают эксперты, способствует дальнейшему развитию интеграционных процессов.

Александр Лукашенко: предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства должно быть эффективным

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