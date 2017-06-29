Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Новости Беларуси. Начинаем выпуск с главной политической темы дня. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Самолет главы государства приземлился в Москве несколько часов назад,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В российской столице у Александра Лукашенко запланирована обширная программа. В предстоящие дни Президент Беларуси примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Ожидается также встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным,

на которой лидеры обсудят вопросы взаимодействия в интеграционных форматах и обменяются мнениями по международной повестке дня.

Запланировано также участие глав государств в пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России, который в этом году посвящен развитию сферы высоких технологий, инноваций и информационного общества.