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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

29.06.2017 - 20:13

Новости Беларуси. Начинаем выпуск с главной политической темы дня. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Самолет главы государства приземлился в Москве несколько часов назад,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В российской столице у Александра Лукашенко запланирована обширная программа. В предстоящие дни Президент Беларуси примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Ожидается также встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным,

на которой лидеры обсудят вопросы взаимодействия в интеграционных форматах и обменяются мнениями по международной повестке дня.

Запланировано также участие глав государств в пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России, который в этом году посвящен развитию сферы высоких технологий, инноваций и информационного общества.

** Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

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