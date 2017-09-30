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Александр Лукашенко пригласил председателя КНР посетить Беларусь в 2018 году

30.09.2017 - 16:15

Новости Беларуси. Президент Беларуси пригласил председателя Китайской Народной Республики посетить в 2018 году нашу страну с государственным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О тёплых отношениях между Минском и Пекином Александр Лукашенко ещё раз напомнил в поздравлении, направленном Си Циньпину по случаю Дня провозглашения КНР, который отмечается сегодня. Глава нашего государства отметил: «За 25 лет с момента установления дипломатических отношений Беларусь и Китай достигли качественного прорыва на двустороннем уровне и продолжают активно наращивать взаимодействие по всем направлениям, координировать усилия при решении важных задач региональной и глобальной повестки дня, в том числе при реализации стратегической концепции «Один пояс и один путь», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пригласил председателя КНР посетить Беларусь в 2018 году

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