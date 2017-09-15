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Александр Лукашенко примет участие в активной фазе стратегического учения «Запад-2017»

15.09.2017 - 14:06

Новости Беларуси. И сегодня стало известно, что в активной фазе совместного белорусско-российского стратегического учения «Запад-2017» примет участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С его ходом Президент и Главнокомандующий Вооруженными Силами ознакомится  на территории Беларуси.

Как уточнила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт: «Подобные масштабные белорусско-российские учения проводятся раз в два года поочередно на территории каждой из стран. В этот раз в центре событий именно территория Беларуси, а все остальные эпизоды учений носят второстепенный характер. Поэтому естественно, что именно в нашей стране ожидалось и участие двух президентов. Кстати, в адрес президента России Владимира Путина было направлено приглашение, но на данный момент официального ответа на этот счет не поступало. Ждем» – заявила Наталья Эйсмонт, подчеркнув, что независимо от формата участия российской стороны Александр Лукашенко однозначно будет присутствовать на учениях в Беларуси.

Александр Лукашенко примет участие в активной фазе стратегического учения «Запад-2017»

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