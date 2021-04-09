Александр Лукашенко: принял грант, деньги зарубежного фонда – сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости обсуждали деятельность политических партий в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом – об этом заявил 9 апреля Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отдельно о финансировании. Как и во всех развитых демократиях, в Беларуси политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. И, как некоторые сегодняшние лидеры партий думают о том, что их государство из бюджета будет финансировать – на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда государственные ресурсы направлять. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические новые партии – вы знаете, как к этому народ отнесется.
«Как Президент я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров»
Каждому, кто рассчитывает на то, что заграница нам поможет, даст денег на социальный лифт, на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг – сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии.
На Всебелорусском народном собрании был определен алгоритм партийного строительства. Следуя ему, после принятия обновленного закона пройдет перерегистрация всех политических партий. В планах все это сделать до конца 2021 года.
«Как Президент я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров»
Новости Беларуси. Какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом – об этом заявил 9 апреля Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости обсуждали деятельность политических партий в нашей стране. Во время Всебелорусского народного собрания было решено в ближайшее время пересмотреть соответствующий закон.
Александр Лукашенко: принял грант, деньги зарубежного фонда – сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой
Недавние социологические исследования показали, что лишь небольшая часть белорусов доверяет существующим партиям. При этом со стороны государства искусственных препятствий для их развития не было. Вместе с тем опыт проведения диалоговых площадок показал, что белорусы готовы активнее участвовать в политическом процессе на разных уровнях.
Президент отметил, что закон, регулирующий деятельность политических партий, должен обеспечивать решение всех вопросов, которые уже возникли и которые могут возникнуть в будущем. Внося какие-либо изменения, важно руководствоваться принципом «не навреди». Тем более, что у белорусов нет опыта жизни в условиях многопартийности. Партийное строительство не должно привести к искусственному разделению общества и потере государственности. Ключевым аспектом партийного строительства Президент считает ответственность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Партия должна быть подотчетна своим членам, обществу и государству, интересам людей и страны. Как Президент я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, как у нас говорили, кузницу кадров. Чтобы оттуда появлялись люди новые, способные взять на себя бремя ответственности за страну. С государственным мышлением люди. И самое главное – какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом. Только такая партийная деятельность имеет право претендовать на государственную поддержку.
Еще на Всебелорусском народном собрании был определен четкий алгоритм партийного строительства. Следуя ему, после принятия обновленного закона пройдет перерегистрация всех политических партий. В планах все это сделать до конца 2021 года.