Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Дмитрия Гору
Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси на этапе создания задумывался органом, который бы занимался расследованием уголовных дел. Удалось ли за десять лет работы в полной мере воплотить это на практике, Президент страны 12 ноября попросил доложить Дмитрия Гору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он возглавил СК в марте 2021 года. И по загруженности этот временной отрезок едва ли можно назвать простым. Глава государства отметил, что на плечи нового руководителя Следственного комитета и его коллег лег груз из дел и проблем, доставшихся в наследство. Александр Лукашенко поинтересовался, удалось ли их решить. Кроме того, Президента волнует кадровый вопрос, атмосфера и настроения среди следователей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Естественно, на перспективу. Если вы видите, что нужны мои помощь и поддержка, скажите, я буду это делать. Да, Следственному комитету 10 лет, но это почти ничто. И все-таки мы полумерами не ограничивались, как в некоторых наших постсоветских республиках: мы передали Следственному комитету практически все полномочия, за исключением КГБ, где остались несколько следователей, которые занимаются специфическими для спецслужбы вопросами. Как и мыслилось, Следственный комитет должен был стать мощным органом, который должен заниматься расследованием всех уголовных дел. Сложилась ли эта практика за 10 лет и что еще не сделано?
В свою очередь Дмитрий Гора заверил, что Следственный комитет готов выполнить любые задачи в интересах белорусского государства.
СК установил личности четверых человек, причастных к поджогу налоговой в Гомеле
Новости Беларуси. Все тайное становится явным, даже спустя годы. Установлены причастные к поджогу налоговой инспекции Гомельского района в марте 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Получены доказательства преступной деятельности четырех граждан участников массовых беспорядков в Минске. 31-летний мужчина и 26-летняя девушка являлись администраторами экстремистских интернет-ресурсов и Telegram-каналов. Еще двое молодых мужчин – их активными участниками. Фигуранты являлись организаторами преступления. Исполнители, которые совершали поджог с использованием коктейлей Молотова, зафиксировали свои действия на видеозапись, которую отправили в качестве отчета.
Дмитрий Острейко, начальник отдела следственного управления УСК по городу Минску:
По данным следствия, фигуранты являлись организаторами указанного преступления. Для поджога они подыскали лиц и дали им конкретные указания по способу его совершения. Действия указанных лиц квалифицированы как особо злостное хулиганство, умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Расследование уголовного дела продолжается.
Продолжается установление всех участников преступной организации, а также эпизодов их противоправной деятельности, которым в последующем будет дана правовая оценка.