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Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана

14.03.2019 - 14:45

Новости Беларуси. Сотрудничество со странами Африки обсуждали 14 марта во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана, который курирует это направление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Африку называют «континентом будущего» – здесь большой и пока еще не раскрытый потенциал. На развитие отношений со странами этого региона рассчитывает и Беларусь. Это неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко. Интерес прежде всего к торгово-экономическому сотрудничеству. Многие африканские государства используют наши калийные удобрения, знают здесь и белорусские автомобили – карьерные самосвалы, тракторы и сельхозтехнику.

Но направлений и проектов должно быть больше. Есть возможность расширить взаимодействие в аграрном секторе, промышленной кооперации, образовании, науке. Второй блок вопросов касался работы Управления делами Президента, подчиненных предприятий и организаций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договаривались, что вы побудете в ряде стран, с которыми мы пытаемся сотрудничать и у нас завязались добрые отношения, чтобы понимать, на какие государства в Африке нам опираться для выстраивания отношений на принципах дальней дуги, как в МИДе говорят.

Мы посетили ряд государств. Вы больше, чем кто-либо, этим занимались. Что вы можете предложить в связи с этим, на кого будем опираться, с кем будем сотрудничать?

Второе – ряд вопросов, которые касаются управления делами. Если они есть, задавайте. Управление делами Президента – огромная структура. Если есть проблемы, их надо сейчас обозначить и решить в течение года. Это касается всех, поскольку – еще раз хочу повториться – два года будут непростыми. Экзамен сдаем все, в том числе и вы.

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