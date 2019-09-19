«Стрелочника нашли». Александр Лукашенко прокомментировал увольнение учителя в Гомеле
Новости Беларуси. Александр Лукашенко прокомментировал увольнение учителя в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент жестко раскритиковал чиновников, которые, не разобравшись в ситуации, приняли решение в пользу ученика.
Напомним, конфликт с четвероклассником возник на прошлой неделе. Инцидент одноклассники мальчика сняли на мобильный телефон, а родители выложили запись в интернет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу. И дело не в этой учительнице, а дело в том, что вы не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье, что у нас бардак в школе и порядок нужно наводить. Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло, когда ученик зарезал двоих? А начинается отсюда – с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в сеть. И это в четвертом классе!
Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко на открытии новой школы в Минске (читать далее).
Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову отвернул бы щенку какому-то.
В телефонах сидят там. Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе – это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять? У меня сын Президента ни разу телефон в школу не взял.
И было же сказано. Нет, одни рапорты, недавно министр докладывал, рапортует – у них все прекрасно. Да не прекрасно! Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег. И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве, Кочановой, которая идеологию ведет. Вот она такая идеология. Чего собрались? Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите!
Наталья Эйсмонт о реакции Президента на ситуацию в школе в Гомеле: равнодушный подход местных руководителей к судьбе человека
Новости Беларуси. Президент Беларуси принял решение восстановить в должности учительницу в Гомеле. Ранее педагога уволили из-за конфликта с учеником. Узнав об этом, Александр Лукашенко захотел лично разобраться в вопросе.
В эксклюзивном интервью изданию «Комсомольская правда в Беларуси» пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт рассказала о реакции главы государства на ситуацию. Как стало известно, Президент поручил восстановить учительницу на работе в СШ № 15 областного центра.
«Это был яркий пример вседозволенности со стороны учащихся, хамского отношения к учителю и школе. Возмутил Президента и чёрствый, равнодушный подход местных руководителей к судьбе человека, когда, разобравшись совершенно поверхностно, а может, и вообще не разобравшись, увольняют специалиста с 35-летним стажем! Который до этого ни разу не дал повода усомниться в своей порядочности», – приводит «КП» слова Натальи Эйсмонт.
Наталья Эйсмонт напомнила, что 2 сентября на линейке Александр Лукашенко говорил, что школа – это храм, где неприемлемо устраивать беспорядок (здесь подробнее).
«Строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации Президента и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупреждён о неполном служебном соответствии», – уточнила Эйсмонт.
Также были объявлены выговоры ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома. Освобождены от занимаемых должностей с переводом на другую работу несколько должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директор учреждения образования.
Ранее мы сообщали, что Гомеле на работе восстановили учительницу после резонансного конфликта.
Педагог продолжит занимать прежнюю должность – здесь подробности.