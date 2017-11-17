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Александр Лукашенко прокомментировал выступление белорусок в финале Кубка Федераций

17.11.2017 - 23:12

Новости Беларуси. Беларусь признана мировой спортивной державой. На минувших выходных Минск принимал финал Кубка Федерации по теннису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко лично напутствовал участников нашей сборной и был среди болельщиков на трибунах. 17 ноября у Президента поинтересовались: доволен ли он игрой?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если у вас были какие-то эмоции глядя на эту игру, умножьте на 100 или может на 1000, и поймете мои эмоции. Мои эмоции гораздо сложнее и сильнее, нежели у родителей этих девчушек. Потому что это мои дети, во-первых. А во-вторых, я же крайний. Последний. Они проиграли, а вы где-то так с досадой, разочарованием могли подумать, и потом, через запятую, поругать Президента – так у нас принято.

Поэтому я крайний.

Поэтому мои эмоции очень сложные. Тем более я в свое время играл в теннис и немного играю, разбираюсь в этой игре. Я вижу досадные ошибки, которые мы допустили, особенно в последней парной игре. Мы вполне могли победить.

А вообще, конечно, молодцы.

Это же совсем молоденькие, сопливые девчонки 18-20 лет, которые привезли сюда законодателя мод в теннисе – американок. Наши девчушки оказали достойное сопротивление. Это благодаря тому духу, который у этих девчонок есть.

А мы, мужики, вообще ничто. Мы очень плохо играем и в теннис, и в футбол, и в хоккей тоже никак начали играть. Поэтому вся надежда на эти хрупкие девичьи плечи легла, и спасибо им за то, что они привезли к нам американцев и немножко встряхнули это наше белорусское болото, которое уже тиной начало зарастать. Все тихо, хорошо, а где-то плохо, и мы ходим под этой погодой плохой какие-то угрюмые. А тут такая встряска! И прямо можем сказать, что все-таки они сыграли достойно.

Александр Лукашенко прокомментировал выступление белорусок в финале Кубка Федераций

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