Александр Лукашенко: против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую. Мы это должны пресечь
Новости Беларуси. Диалог национального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещание у Президента приглашены высшие должностные лица. Им предстоит отвечать за подготовку важнейшего политического события и создание организационного комитета по проведению народного собрания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы видите, что они испробовали по этой методичке цветных революций уже, 7-8 этапов прошли. Осталось совсем немного. Следующий этап – радикализация, и она происходит. Против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь.
Президент поручил присутствующим уделить особое внимание выбору делегатов собрания. Эффективность диалога будет напрямую зависеть от того, насколько широко в обсуждении представлены все слои общества.
Александр Лукашенко подчёркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки. Об этом он заявил 22 октября на встрече с директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что рад встрече.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе.
Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки России:
Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают.