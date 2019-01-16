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Александр Лукашенко проведёт переговоры с президентом Зимбабве в Минске 17 января

16.01.2019 - 13:39

Новости Беларуси. 17 января Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 16 января, он прибывает в Беларусь с официальным визитом.

Переговоры пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие политических и торгово-экономических контактов. Речь пойдет и о перспективных направлениях в двусторонних отношениях. Прежде всего, это сфера торговли и инвестиций, реализация совместных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание ряда международных документов.

Официальный визит президента Зимбабве предусматривает содержательную деловую программу. Ожидается в том числе встреча с представителями белорусского бизнеса.

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