Александр Лукашенко проведёт переговоры с Шавкатом Мирзиёевым 1 августа: повестка встречи
Новости Беларуси. Политика взаимных интересов. Сотрудничество Минска и Ташкента обсудят на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 августа Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибывает с официальным визитом в нашу страну.
26 соглашений и более 20 контрактов: первые итоги работы I Форума регионов Беларуси и Узбекистана
Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах. К обсуждению подготовлен широкий круг вопросов. Акцент будет сделан на укрепление экономических отношений.
Стороны рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. Особое внимание – сотрудничеству регионов, углублению производственной кооперации, вопросам торговли. Тема безопасности – также в поле зрения. Президенты обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире в целом.
По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Лидеры также планируют вместе посетить выставку национальной продукции Узбекистана, которая в эти дни проходит в белорусской столице.
«Узбекистан и Беларусь друг друга дополняют». Товарооборот между странами приблизился к миллиарду
Новости Беларуси. За полтора года Беларусь и Узбекистан в 2,5 раза увеличили товарооборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны стремятся к миллиардной отметке. Большая роль отводится локальному сотрудничеству.
Накануне в столице прошел I белорусско-узбекский форум регионов. За время его работы был подписан целый пакет соглашений. В портфеле коммерческих контрактов – более 20 документов.
Данияр Абидов, советник посольства Узбекистана в Беларуси:
Узбекистан и Беларусь друг друга дополняют. Все, что производится в Узбекистане, можно купить и в Беларуси. То, что выпускают, я скажу, очень качественную технику белорусскую, значит можно приобрести в Узбекистане. В первую очередь – это белорусские трактора, которые знакомы каждому дехканину, фермеру в Узбекистане.
Александр Лукашенко проведёт переговоры с Шавкатом Мирзиёевым 1 августа: повестка встречи