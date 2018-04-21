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Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы

21.04.2018 - 17:14

Новости Беларуси. Каждый год к масштабному апрельскому марафону присоединяется и глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Александр Лукашенко вместе с сыновьями трудился на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине. Это недалеко от агрогородка Александрия в Могилевской области. Велись работы по озеленению: посадили ивы, сирень и кусты папоротника. Для птиц повесили скворечники.

Уже давно здесь обустроена купель. Внутри символ четырех конфессий – православия, католицизма, мусульманства и иудаизма. Трофимова криница была одним из любимых мест у Александра Лукашенко в детстве. С родником его связывает семейная история. Криницу открыл дед Президента – плотник Трофим в 1917 году. По его имени люди и стали называть это место. Вода в источнике освященная и обладает уникальными свойствами. За ней едут люди из всех окрестных районов, встречаются здесь и зарубежные туристы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы нашли кусок этого сруба, был простой очень источник, прошло несколько лет. Пять лет тому назад мы его осовременили. Прошло еще пять лет, мы решили восстановить его в более широком формате, поскольку со всего СНГ сюда поехали люди, особенно наши люди – россияне, белорусы, украинцы, славяне. Тут море людей. Места не хватало, поэтому немного расширили, но так, чтобы не нарушить эту земную красоту. Сегодня на субботнике мы решили добавить здесь штрихи, чтобы было видно – человек к этому прикоснулся, не забывает, что источник нужно содержать в хорошем состоянии.

Трофимова криница была восстановлена несколько лет назад по поручению Президента. Сейчас возле нее разбит небольшой сад. Кстати, здесь рядом с новым памятником, его установили сегодня, стоит полено от той дедовой кринички.

Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы

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