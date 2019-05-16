Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Политика

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы 16 мая

16.05.2019 - 13:34

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. 16 мая Александр Лукашенко назначил новых директоров крупных предприятий, ректоров, дипломатов и глав районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, обновлен состав руководства Минстройархитектуры. Игорь Костюков займет должность первого заместителя министра. А Алексей Ананич станет заместителем министра.

Произошли и перестановки в руководстве Академии наук. Сменились председатели Жабинковского, Пружанского и Ивановского райисполкомов.

Ставя задачи перед новыми руководителями местных исполнительных и распорядительных органов, Президент озвучил и проблемы. Одна из них касается экспорта продовольствия в Россию, несмотря на принятые ранее балансы поставок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Закрыли рынок. Это же не дело, когда договариваемся по объему – сколько мы поставим на российский рынок – и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос, и нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, на уровне правительств эту проблему. Поэтому встает вопрос: стоит ли нам так интенсивно наращивать традиционные наши продукты?

Надо искать что-то новое, чтобы заниматься импортозамещением. Мы еще сотни миллионов долларов тратим на покупку по импорту. Особенно овощей, фруктов и так далее. Надо у себя это производить. И вот на это надо обращать внимание.

Новые руководители также в «Белтопгазе», МАЗе, «Лидсельмаше», Белорусской цементной компании и в Государственном концерне по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Новости по теме

Виктор Лукашенко назначен и.о. первого вице-президента НОК

Александр Лукашенко, назначая Владимира Дворника на должность вице-премьера: «Вы прошли хорошую школу сельского хозяйства»

Александра Титка представили коллективу Шкловского райисполкома

Леонид Заяц и Михаил Русый вступили в новые должности в Могилёвской области

Президент Беларуси: «Что недопустимо для любого уровня руководителей – это очковтирательство»

«Нужен человек аккуратный, с холодной головой, но горячим сердцем и чистыми руками». Назначен председатель Шкловского райисполкома

Президент Беларуси, назначая Леонида Зайца и Михаила Русого: «Это приказ: вы вдвоём едете в Могилёвскую область»

Александр Лукашенко направил Леонида Зайца и Михаила Русого наводить железный порядок в Могилевской области

‡агрузка...


Новости 24 часа

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы 16 мая

Праздничный концерт СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Стальную скульптуру «Кролик» продали за 91 млн долларов

В Шанхае обрушилось здание фабрики во время ремонта: десятки человек оказались под завалами

«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома

Названа дата инаугурации Владимира Зеленского

Кто пройдёт в финал «Евровидения-2019»? Имена конкурсантов назовут в ночь на 17 мая

130-летний юбилей Эйфелевой башни отметили в Париже

Все новости