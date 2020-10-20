Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В списке назначений и согласований 11 фамилий
Новости Беларуси. Новые ректоры в вузах, новый помощник Президента и директор белорусского флагмана нефтепереработки. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке назначений и согласований сегодня, 20 октября, 11 фамилий. Семь человек были приглашены во Дворец Независимости лично.
Так, помощником главы государства и инспектором по Могилевской области назначен Леонид Мартынюк, занимавший до этого должность председателя Березовского райисполкома.
Теперь за этот район будет отвечать Сергей Бартош, который ранее возглавлял комитет по сельскому хозяйству Брестского облисполкома. А вот Николай Мороз теперь председатель Ляховичского райисполкома.
С новым генеральным директором предстоит знакомиться и коллективу «Нафтана». Этот пост за Андреем Сойко.
Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний
Президент согласовал назначение ректоров. У трёх вузов новые руководители (подробнее здесь).
Сменился заместитель и у министра природных ресурсов. Нынешние должности с представительством в международных организациях предстоит совмещать Чрезвычайным и Полномочным Послам Беларуси в Нидерландах и Соединенном Королевстве.
Новый ректор МГЛУ: политическая культура поможет студентам всегда принимать взвешенные решения
Новости Беларуси. Стратегию работы со студентами новые руководители вузов уже продумали. Кроме самого образовательного процесса, внимания требует политическая культура молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета:
Политическая культура, которая поможет студентам (помогала и будет помогать) всегда принимать взвешенные решения, определять свою позицию, основываясь на знаниях, на истории, на опыте, позитивном, скорее всего, опыте. Развитие политической культуры, наверное, сейчас станет одной из ключевых задач. Именно в диалоге, во взаимодействии мы проверяем свои позиции, мы формируем новые взгляды, мы, наверное, опять взвешиваем, определяя свои «за» и «против».
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