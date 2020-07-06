Александр Лукашенко: «Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается»
Новости Беларуси. Признание заслуг защитников родины. Во Дворце Независимости 6 июля чествовали выпускников военных вузов и высший офицерский состав. Самым достойным Александр Лукашенко вручил генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Сегодняшнее мероприятие для меня очень волнительное и торжественное, сегодня я получил высшее воинское звание генерал-майора. Как говорится, какой солдат не мечтает быть генералом. Моя мечта осуществилась. Все годы своей службы, конечно, я хотел быть генералом и своим трудом, трудом своих подчиненных сегодня получил это воинское звание из рук Президента Республики Беларусь.
Среди тех, кто сегодня во Дворце Независимости, и отличники учебы – военные с золотыми медалями и красными дипломами. Потому из рук Президента участники церемонии получили благодарности и подарки.
Сегодня в условиях непростой международной обстановки подготовке личного состава уделяется особое внимание. В целом, как подчеркнул глава государства, обеспечению собственной военной безопасности в стране тоже. В этом вопросе важнейшая роль отводится Вооруженным Силам. Немало важных задач стоит и перед сотрудниками МВД, МЧС, пограничниками.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается. И на этом фоне экономические, демографические, а также экологические проблемы будут обостряться. Вы знаете, что Беларусь выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности. При этом наша страна вынуждена уделять пристальное внимание обеспечению собственной военной безопасности, и важнейшая роль в этом отводится Вооруженным Силам. Мы оснащаем войска новыми модернизированными танками, средствами связи и радиоэлектронной борьбы, радиолокационными станциями, постоянно обновляем парк авиационной техники.
Теперь присутствующим здесь офицерам Вооруженных Сил предстоит активно включиться в работу по поддержанию постоянной боевой готовности частей и воинских соединений. Главная задача сотрудников органов внутренних дел – обеспечение общественного порядка в стране и безопасности наших граждан. Приоритетами здесь остаются противодействие наркомании, коррупции, усиление борьбы с кражами и преступлениями в сфере высоких технологий.
Службы, подразделения и органы управления Министерства по чрезвычайным ситуациям должны еще больше работать на предупреждение и ликвидацию инцидентов и аварий. Особое внимание следует обратить на безопасную эксплуатацию атомной станции. Выпускникам-пограничникам надлежит надежно обеспечить охрану государственной границы. Одна из основных задач спецслужб – выявление и нейтрализация элементов терроризма, экстремизма, национальной и религиозной розни, предотвращение попыток нанесения ущерба экономике.
Каждый из вас грамотный, всесторонне подготовленный офицер-профессионал, убежден, патриот, посвятивший свою жизнь бескорыстному служению стране и нашему народу. Убежден, что вы сможете должным образом защитить наше Отечество, граждан и общественную стабильность.
В завершении торжества Александр Лукашенко пожелал всем офицерам успехов в службе. А большей части присутствующих – стремиться к достижению вершин – высших офицерских чинов. Главный наказ от Президента для всех – беречь страну.
Александр Лукашенко: угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью
Новости Беларуси. Угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью.
Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 6 июля на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными, несмотря на то, что 75 лет тому назад все почувствовали и поняли, что такое война.
Президент отметил, что столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты. Причем приемлемых универсальных рецептов для их разрешения нет, констатировал глава государства.
Александр Лукашенко:
Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет. Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается, и на этом фоне экономические, демографические, а также экологические проблемы будут обостряться.
В то же время Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности.