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Александр Лукашенко с помощниками собрали на личном подворье 105 тонн картофеля

26.08.2017 - 20:45

Новости Беларуси. Сбору урожая посвятил 26 августа и Президент. Сегодня в насыщенном графике главы государства выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Александр Лукашенко собирал картофель.

В поле Президент вместе с младшим сыном Николаем провел весь день.

Конечно же, в этом деле рядом с главой государства всегда его помощники. Такой труд, сообща, уже добрая традиция на подворье Президента.

Глава государства не раз говорил о том, что питаться нужно тем, что растет на родной земле, любовь к которой все эти годы Александр Лукашенко демонстрирует на собственном примере.

Всего же сегодня с трех гектаров собрали немало – 105 тонн картофеля.

Урожайность, таким образом, составила 350 ц/га. Вообще, глава государства не раз рассказывал в своих интервью о том, что любит работать в поле. Александр Лукашенко нередко делится и своим личным сельскохозяйственным опытом. Известно, что у себя на участке Президент выращивает даже бахчевые культуры.

Александр Лукашенко с помощниками собрали на личном подворье 105 тонн картофеля

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