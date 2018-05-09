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Александр Лукашенко с сыновьями возложил цветы к монументу Победы

09.05.2018 - 14:36

Новости Беларуси. Беларусь встречает 9 Мая традиционно с размахом. Только в Минске запланировано полторы сотни различных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Главное – уже состоялось на площади Победы. К монументу, символизирующему подвиг народа, венок возложил Президент. Уже позже Александр Лукашенко заявил: в Беларуси свято чтят самоотверженность героев Великой Отечественной. 

Президент Беларуси: «Мы знаем цену свободы и независимости, поэтому так трепетно относимся к истории»

И в этом нет сомнения. У Вечного огня тысячи людей почтили память тех, кто выдержал все военные испытания. Как Минск встречает День Победы – узнаем у нашего корреспондента Алены Сыровой.

Алена Сырова, СТВ:
Мы продолжаем работать в самом сердце праздничных торжеств на площади Победы. Уже сейчас сам монумент и тумбы с названиями городов-героев буквально утопают в цветах. Полчаса назад здесь завершилась торжественная церемония.

В ней приняли участие ветераны, высшие должностные лица, дипломаты и, конечно, глава государства с сыновьями. Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы.

Позже празднично шумная площадь на минуту погрузилась в тишину. 60 секунд, пока бил метроном, мы все вспоминали тех, кто не дожил до победного мая 1945 и до сегодняшнего мирного дня, тех, чей подвиг воистину бессмертен. Президент подчеркнул важность событий 73-летней давности и недопустимость искажения фактов о той страшной войне. Быть может поэтому мы так ценим и бережем свой мир.

Александр Лукашенко с сыновьями возложил цветы к монументу Победы

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