Александр Лукашенко: сейчас, если что-то случится, мы можем потерять независимость. Нас снова могут разделить на клочки
Новости Беларуси. О геополитике, внутренней ситуации и личном рассказал Александр Лукашенко во время интервью белорусским и зарубежным СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости 13 ноября работали журналисты из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины.
Подобный формат общения – возможность достучаться и донести свою позицию до многомиллионной аудитории. Так совпало, что интервью у Президента брали представители тех стран, где либо переживают последствия революционных волнений, либо не исключают такого развития событий.
Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни»
Отчасти по этой причине чаще других звучали вопросы о белорусском опыте преодоления кризиса. Президент отвечал откровенно, прямо и эмоционально. А как иначе, если тема одинаково болезненна и для простых граждан, и для власти?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас, если что-то случится, мы ведь можем потерять свою независимость. Нас снова могут разделить на клочки. Вы знаете, какая была Беларусь в 21-м году? Не знаете?
Вот наша Беларусь. Вот эта часть – Польша, вот эта часть – России, а вот здесь – Мозырь там, клочок к Припяти, к Украине – это была Беларусь. Поделили.
Западную Украину и Западную Беларусь, соответствующее правительство, отдали туда, чтобы мир (помните?) заключить. Я этого не хочу. А на куски разорвут. А Россия ведь прекрасно понимает, что не дай бог потерять Беларусь.
Я часто Путину говорю: «Я отлично понимаю власть России и тебя». Потерять Беларусь – это значит, нет Украины, а под Смоленском еще ракеты малой и средней дальности будут выставлены знаете кого. И если бы только у них 9-10-го получился блицкриг, они захватили, как в Армении или Грузии, власть, обращаются на Запад... Они вводят войска по просьбе якобы законного правительства.
Вот сценарий. И кто бы тут что сделал? Никто. И вы что, хотите сказать, что Россия будет на это спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана.
Александр Лукашенко об отчисленных студентах: мы сформируем комиссии по вузам. Они соберутся и рассмотрят все заявления
Новости Беларуси. О геополитике, внутренней ситуации и личном рассказал Александр Лукашенко во время интервью белорусским и зарубежным СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости 13 ноября работали журналисты из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины.
Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни»
Быстрее всего волна протестного движения захлестывает, конечно, молодых людей, студентов. В последнее время они активно участвуют в протестных акциях, иногда забывая о том, что вуз – это прежде всего место для учебы, а не для конфликтов.
Президент настаивает: наша молодежь очень талантливая и способная, но в силу отсутствия жизненного опыта поддается влиянию, не всегда осознавая последствия. Тем не менее эти юноши и девушки – будущее нашей страны, поэтому архиважно вести с ними диалог, откровенно говорить, а не задвигать проблемы в дальний ящик.
Александр Лукашенко: сейчас, если что-то случится, мы можем потерять независимость. Нас снова могут разделить на клочки
Президент Беларуси заверил, что всех слышит. В связи с этим Александр Лукашенко поручил разработать соответствующий механизм взаимодействия со студентами, которые были отчислены в последнее время из вузов, но хотят вернуться и заниматься учебой. Такие обращения и от самих ребят, но больше от родителей поступают в адрес главы государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, выкинули мы этих 300 человек. Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально, некоторые вообще очень способные люди. Думаю: потеряем же их. Ну, потеряем. Кому они нужны? Слушай, ну поедут они в эту Польшу, ну и пусть там работают. Но они там не нужны. Но из этих же ребят могут вырасти – одумаются – и нормальные люди.
Вот мы сформируем сейчас комиссии по вузам. Это будут и представители вузов – молодежные, студенческие комитеты, органы самоуправления, плюс уполномоченные и ответственные у меня есть по вузам. Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления. На них же надо отвечать. Родители пишут, многие студенты пишут: «Осознал, виноват». Ну, будет – не будет, образование получит, образумится (если образумится). Наверное, кому-то поверишь, а он снова начнет заниматься не тем.
Поэтому возможны разные методы. Нам не нужна драка в обществе. И во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и чтобы мы смогли договориться. Поймите: вопрос в будущем страны. Как только мы начинаем показывать слабость (власть), как только мы начинаем потакать, как в народе говорят, и потворствовать вот этим людям, которые нарушают закон, это немедленно приведет к известным последствиям.
Встреча продолжалась около 4 часов, за это время успели затронуть самые острые темы: это и конфликт в Нагорном Карабахе, и двусторонние отношения с отдельными странами.