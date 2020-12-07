Александр Лукашенко: ссылаться на то, что у нас пандемия и что вся экономика в мире остановлена – не принимается

Новости Беларуси. Ссылаться на пандемию и как следствие сложные обстоятельства, что не с кем работать – отговорки не принимаются. Результаты работы экономики в крайне сложном 2020 году и планы на 2021-й сегодня, 7 декабря, обсуждали на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками мероприятия стали порядка 30 человек – экономический блок страны. Среди них высшие должностные лица, вице-премьеры, министры и губернаторы.

Этот год для белорусской экономики, как и для мировой, выдался непростым. Пандемия, закрытие границ, введение жестких карантинных мер – все это вызвало снижение активности на мировым рынке. В первом квартале этого года ВВП страны снизился на 0,2 %, во втором – падение ускорилось до 3 %. Хотя нашей стране «экономические знатоки» пророчили и вовсе полный коллапс.

По оценкам правительства, ВВП по итогам года составит порядка 99,2 %. Даже при таком результате Беларусь сохранит лидирующие позиции по росту экономики не только среди соседей, но и в целом по Европе. При этом самые главные задачи для 2021 года – повышать экономическую эффективность и продолжать развивать внимательное отношение к запросам людей – это и росту доходов, и ценообразованию, и строительству жилья.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Можно по-разному, конечно, смотреть на результаты работы экономики в текущем году. Не дотягиваем до уровня прошлого года в промышленности, инвестиции, на 15 % у нас проседает экспорт. Но сегодня надо посмотреть шире и отдавать себе отчет в том, какие чрезвычайные вызовы стоят и чего нам удалось избежать. Это очень важно для планирования на будущее.

На долю действующего правительства выпал один из самых сложных периодов за последние десятилетия. Иногда ситуация менялась не по месяцам и не по неделям, а по дням.

Ключевое, что нам удалось сделать, – сохранена финансовая стабильность в банковской сфере, на валютном рынке. Без просрочек рассчитались по всем долгам. И это удалось обеспечить на фоне жестких бюджетных рамок и главного шока года – коронавируса. И для этого было сделано все возможное.

Сейчас мы на подходе к 2021 году. Я изучил подготовленные прогнозные документы. Правительство предлагает сосредоточиться на социальной стабильности и задачах, которые ее обеспечивают. Нормально. Концептуальный подход правильный.

Учитывая палитру событий, в которую мы погружены как извне, так и изнутри, строить слишком жесткие планы на следующий год было бы опрометчиво. С другой стороны, снижение уже достигнутого уровня неприемлемо ни социально, ни экономически, ни политически. При этом я хочу предостеречь и правительство, и губернаторов, и всех остальных, кто будет исполнять эти наши принятые решения по социально-экономическому развитию: ссылаться на то, что у нас пандемия и что вся экономика в мире остановлена и нам не с кем работать и торговать – не принимается. Забудьте об этом. Да, это фон, фон неприятный. Но мы должны поставить перед собой цели и, чего бы это ни стоило, их достичь.

О прогнозах развития страны на предстоящие 5 лет сегодня не говорили. Этот нюанс в начале совещания обозначил Александр Лукашенко. Поскольку 2021-й – стартовый год для пятилетки – вопрос требует детального разбора. К обсуждению пятилетнего плана вернутся в начале января.