Александр Лукашенко – студентам: мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки
Новости Беларуси. Стены университета – это не место для политических митингов. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 января на встрече с белорусскими студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы ответить на вопросы молодежи, Президент приехал в Белгосуниверситет. На видеосвязи с Минском также студенты из Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста и Гродно.
Разговор продолжается и в эти минуты. Как и стоило ожидать, диалог вышел за рамки протокола. Суверенитет страны, будущее молодых белорусов, гражданская ответственность каждого за собственные поступки – глава государства дискутирует на самые разные темы, обсуждает и острые вопросы, в том числе неспокойные события 2020 года и массовые беспорядки. Александр Лукашенко откровенно высказался о подноготной протестов, отметив, что право на свое мнение есть у всех, но закон нельзя нарушать. Особенно когда на кону стоит судьба нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда я сказал «да, я поеду в БГУ», Наталья Ивановна обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь! Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. Да, я не святой. Невозможно проработать Президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили.
Мы построили – вдумайтесь! – в истории нашей страны первое суверенное, независимое государство. На обломках огромной империи. Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым Президентом нашего суверенного государства. Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках – чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну.
Обсудили и судьбу молодых людей, которые в прошлом году предпочли учебе акции протеста. Президент напомнил, что поручил вопрос отчисленных студентов решить по справедливости. С каждым случаем глава государства просил разобраться и не наказывать, восстановить тех, кто одумался.
Отметим, встреча в БГУ длится уже несколько часов.
Большая встреча со студентами. Александр Лукашенко посещает БГУ
Новости Беларуси. В рабочем графике Президента 29 января большая встреча со студентами. Она пройдет в стенах БГУ. Туда уже прибыл глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь ему сначала доложат о состоянии дел и перспективах развития вуза, а затем состоится диалог с молодежью и преподавателями.
Надо отметить, Александр Лукашенко часто общается со студентами. Разговор обычно выходит за рамки протокола. Ждем интересных вопросов, живого общения и сегодня.
О нынешней встрече известно, что главу государства позвали сами студенты. И Александр Лукашенко приглашение принял. На видеосвязи с Минском будут и белорусские регионы. Студенты из Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста и Гродно смогут принять участие в разговоре дистанционно.