Александр Лукашенко: такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Президент Беларуси заявил 28 декабря на совещании по подготовке форума.

Все нововведения, которые будут предлагаться, обязаны служить одной цели – нашим людям и их благополучию, отметил глава государства.

Уже приступили к работе республиканский и региональные организационные комитеты, с 29 декабря начинается избрание делегатов. Также продолжается сбор гражданских инициатив. Диалоговые площадки работают по всей стране.

Предстоящее Всебелорусское собрание станет шестым, но оно в какой-то мере перекликается с первым: время проведения сейчас, как и тогда, такое же неоднозначное.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Откровенно говоря, Всебелорусское народное собрание первое было призвано спасти ситуацию в то время, защитить страну, и в этом его историческая роль и суть.

Сегодня время далеко не простое, может быть, еще более неоднозначное, такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего периода и нынешнего Всебелорусского народного собрания. Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Все огромные страны были заняты своими проблемами.

На Всебелорусском собрании будут подведены итоги пятилетки. Президент акцентирует: необходимо откровенно признать и достижения, и ошибки, а также детально рассмотреть их причины.

ВНС является органом прямого народовластия и площадкой плюрализма мнений.

Глава государства подчеркнул, что основной доклад должен отвечать современным запросам общества и быть без популизма. Никаких оторванных от жизни теорий.