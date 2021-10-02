Александр Лукашенко: только такое сильное государство, как наше, в состоянии обеспечить защиту интересов и их соблюдение
Новости Беларуси. Какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства тепло поприветствовал участников масштабного форума и отметил, что сегодня именно им предстоит быть голосом всего белорусского народа. За каждым делегатом – тысячи и миллионы жителей страны со своими проблемами, просьбами, чаяниями и предложениями. Потому Александр Лукашенко призвал честно и открыто обсуждать вопросы, от которых зависит будущее нашего государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши интересы реально волнуют только нас. И только такое сильное государство, как наше, в состоянии обеспечить их защиту и соблюдение. Я говорю сильное государство, потому что мы были и есть монолит, в этом наша сила. Тем не менее тема «заграница нам поможет» все еще будоражит некоторые умы. Но, несмотря на искусственно созданную внешними силами политическую напряженность в обществе, государство выстояло. Мы выстоим, будьте в этом уверены. Выстоим, чего бы нам это ни стоило, потому что другого нам не дано. Благодаря сильной власти не произошло ни одного сбоя, начиная с работы отраслей и государственных сервисов и заканчивая повседневными мелочами. Социальные программы и обязательства выполняются в привычном для граждан режиме. Может быть, и не совсем так, как кому-то бы хотелось.
Александр Лукашенко: современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями
Глава государства обозначил темы, которые 11 и 12 февраля предстоит обсудить участникам ВНС. От житейских проблем до глобальных вызовов. Это ситуация в экономике, вопросы общественно-политического развития, возможность изменения Основного закона страны.
Президент Беларуси о России: пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит
Новости Беларуси. Какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нельзя отстраняться от геополитической повестки. Беларусь должна и дальше выстраивать эффективное сотрудничество на международной арене. Президент довольно бескомпромиссно высказался в отношении всевозможных обвинений Беларуси в выборе неудобных кому-то союзников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не рассматриваем ни одно из государств в качестве противника, осуждаем любой военный конфликт и последовательно выступаем за мирное урегулирование споров. Мы неизменно готовы выстраивать отношения со всеми странами и союзами на основе принципов равноправия, взаимоуважения, невмешательства в наши внутренние дела. В этом вся суть нашей концепции многовекторности. При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне, прежде всего русский народ.
Александр Лукашенко: современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями
Я не вижу весомых причин отказываться от подобной многовекторности. Это объективная реальность для любого здравого политика, который когда-либо будет руководить Беларусью. В свете последних событий содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение. При этом подчеркну: данная позиция России не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций. Помните, я когда-то говорил… Очень либералы возбудились в России по поводу моего заявления, что придет время и нам с президентом России придется стоять спина к спине и отстреливаться. И пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит и не наклонит. В этом суть.