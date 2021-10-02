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Александр Лукашенко: только такое сильное государство, как наше, в состоянии обеспечить защиту интересов и их соблюдение

11.02.2021 - 14:43

Новости Беларуси. Какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства тепло поприветствовал участников масштабного форума и отметил, что сегодня именно им предстоит быть голосом всего белорусского народа. За каждым делегатом – тысячи и миллионы жителей страны со своими проблемами, просьбами, чаяниями и предложениями. Потому Александр Лукашенко призвал честно и открыто обсуждать вопросы, от которых зависит будущее нашего государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши интересы реально волнуют только нас. И только такое сильное государство, как наше, в состоянии обеспечить их защиту и соблюдение. Я говорю сильное государство, потому что мы были и есть монолит, в этом наша сила. Тем не менее тема «заграница нам поможет» все еще будоражит некоторые умы. Но, несмотря на искусственно созданную внешними силами политическую напряженность в обществе, государство выстояло. Мы выстоим, будьте в этом уверены. Выстоим, чего бы нам это ни стоило, потому что другого нам не дано. Благодаря сильной власти не произошло ни одного сбоя, начиная с работы отраслей и государственных сервисов и заканчивая повседневными мелочами. Социальные программы и обязательства выполняются в привычном для граждан режиме. Может быть, и не совсем так, как кому-то бы хотелось.

Александр Лукашенко: современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями

Глава государства обозначил темы, которые 11 и 12 февраля предстоит обсудить участникам ВНС. От житейских проблем до глобальных вызовов. Это ситуация в экономике, вопросы общественно-политического развития, возможность изменения Основного закона страны.  

Люди в материале: Александр Лукашенко
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Президент Беларуси о России: пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит

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Новости Беларуси. Какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нельзя отстраняться от геополитической повестки. Беларусь должна и дальше выстраивать эффективное сотрудничество на международной арене. Президент довольно бескомпромиссно высказался в отношении всевозможных обвинений Беларуси в выборе неудобных кому-то союзников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не рассматриваем ни одно из государств в качестве противника, осуждаем любой военный конфликт и последовательно выступаем за мирное урегулирование споров. Мы неизменно готовы выстраивать отношения со всеми странами и союзами на основе принципов равноправия, взаимоуважения, невмешательства в наши внутренние дела. В этом вся суть нашей концепции многовекторности. При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне, прежде всего русский народ.

Александр Лукашенко: современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями

Я не вижу весомых причин отказываться от подобной многовекторности. Это объективная реальность для любого здравого политика, который когда-либо будет руководить Беларусью. В свете последних событий содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение. При этом подчеркну: данная позиция России не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций. Помните, я когда-то говорил… Очень либералы возбудились в России по поводу моего заявления, что придет время и нам с президентом России придется стоять спина к спине и отстреливаться. И пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит и не наклонит. В этом суть.