Александр Лукашенко: в числе лучших брендов нашей страны и мотовелозавод, его нельзя потерять
Новости Беларуси. Разобраться с долгами и выработать четкий бизнес-план. Во Дворце Независимости 16 февраля обсудили вопросы развития отечественной мотовелотехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко напомнил, что производство первой отечественной мото- и велопродукции началось в 1945 году и пережило распад Советского Союза. Наши велосипеды «Аист» и мотоциклы «Минск» знают во всем мире, но собирать и продавать их сегодня – совсем не то, что 75 лет назад. Экспорт слабый, да и сами белорусы неохотно покупают отечественные модели.
Перед участниками совещания Президент поставил ряд принципиальных вопросов. Во-первых, определить стратегию развития предприятия. Во-вторых, доложить варианты выхода из долговой ямы. И, в-третьих, решить судьбу действующей производственной площадки. Участок в центре города должен приносить пользу и людям, и государству.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда я говорю о МАЗе, БелАЗе, МТЗ, «Гомсельмаше» и так далее, я говорю о том, что это лицо нашей страны, страны машиностроительной, это бренды, лучшие бренды нашей страны. В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять. И на Всебелорусском народном собрании мы договорились, что лучше развивать те направления, где мы имеем какие-то компетенции. У нас есть немало хороших специалистов, которые умеют, по-народному говоря, делать велосипеды. Ну так давайте это направление будем развивать.
Хотелось бы видеть комплексный, четко обсчитанный бизнес-план, который ориентирован строго на запросы потребителей. Продукция должна быть высокого качества, конкурентоспособная. Потому что плохую продукцию не продашь: очень сильна конкуренция в мире в этом направлении. Предложение строить предприятие за бюджетные деньги в центре Минска критики тоже не выдерживает. Ну, послушаем аргументы. Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную, эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно 5 лет.
Сейчас на мотовелозаводе выпускается более 120 моделей велосипедов и 9 моделей мототехники. В 2019 году здесь освоили выпуск нового вида продукции – электровелосипедов. Экспорт товаров составляет почти 6,3 миллиона долларов.
Александр Лукашенко требует определения чётких перспектив развития мотовелозавода
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует определения четких перспектив развития мотовелозавода. 16 февраля для обсуждения этой темы глава государства собрал совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники, сообщает БЕЛТА.
Президент напомнил, что производство первой отечественной мото- и велопродукции началось в 1945 году и пережило распад Советского Союза.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В последние годы во всем мире сформировался огромный запрос на здоровый образ жизни, а спортивная активность стала популярной как никогда. Но то ли еще будет. Мировой рынок велотехники растет быстрыми темпами, и, несмотря на пандемию, прогнозы говорят о его ежегодном увеличении на 9 %.
Глава государства констатировал, что таким образом сложились лучшие условия для развития производства в этой сфере. В Беларуси сохранено производство вело- и мотопродукции отечественных торговых марок «Аист» и «Минск», освоено более сотни новых моделей велосипедов и десятки моделей мототехники.
Александр Лукашенко:
Но, к сожалению, финансово-экономические показатели, мягко говоря, не радуют. И доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается из года в год и составляет сегодня примерно пятую часть.
По словам Президента Беларуси, и экспорт слабый, не решает проблему продаж.
Александр Лукашенко:
Это неудивительно, если утрачено ключевое звено производства – собственное конструкторское бюро. Чтобы организовать какую-то сборку, ума много не надо. Но это путь почти тупиковый. И проблемы предприятия, занимаясь сборкой, не решить. Особенно финансово-экономические. Да и долговую проблему не удается решить. Механизм‚ которым сегодня пользуется наш завод, временный. Вдолгую работать таким образом невозможно.