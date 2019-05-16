Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Политика

Александр Лукашенко: «У нас сегодня есть всё, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании»

16.05.2019 - 16:37

Новости Беларуси. 16 мая Александр Лукашенко назначил новых директоров крупных предприятий, ректоров, дипломатов и глав районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы 16 мая

Еще одна тема касалась предстоящих выборов Президента и в белорусский парламент. Глава государства поставил задачу достойно организовать эти две кампании, отметив, что если, например, во времена Советского Союза электоральными процессами занималась одна партия, то сегодня работа, в основном, на плечах местной вертикали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас два политических года. Партии нет, которая бы, как раньше, занималась политическими кампаниями. Приходится вам заниматься. Надо, чтобы это было всё достойно. У нас сегодня есть всё, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании и нормально выглядеть перед людьми. Не без критики. Люди всегда власть критиковали и будут критиковать. Но это не критически.

Естественно, я говорил всегда, что экзамен нам придется сдавать. Поэтому смотрите, чтобы было всё достойно, красиво и чтобы со стороны наших прежде всего людей да и соседей, к нам не было претензий.

Также сегодня было согласовано назначение председателей Жабинковского, Пружанского и Ивановского райисполкомов. Обновлен состав руководства Минстройархитектуры, Академии наук, ряда вузов. Новые руководители появятся в «Белтопгазе», МАЗе, «Лидсельмаше», Белорусской цементной компании, а также в «Беллегпроме».

Новости по теме

«Мы должны красиво, достойно и честно организовать этот процесс». Президент о парламентских выборах в Беларуси

«С точки зрения организационной эта дата абсолютно приемлема». Лидия Ермошина о президентских выборах

Когда будет названа дата президентских выборов в Беларуси?

Центризбирком предложит Президенту ещё одну возможную дату проведения парламентских выборов

Лидия Ермошина: «Нужно уменьшить количество ограничений избирательных прав граждан»

Лидия Ермошина о выборах: если бы у меня спросили, я бы обозначила мной облюбованную дату 1 декабря

Как проходили выборы в местные Советы депутатов? По каким параметрам выбирали депутатов?

Дмитрий Шевцов: «Он обязан выступать на стороне жителей, которые его выбрали». Какие обязанности должен выполнять депутат?

‡агрузка...


Новости 24 часа

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями райисполкомов, предприятий и вузов

Праздничный концерт СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Новое оборудование для обнаружения наркотических и взрывчатых веществ появилось у белорусских таможенников

В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает

«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»

На сельхозвыставке в Баку в белорусском павильоне угощают берёзовым соком

За экспортные сделки в обход биржи введут административную ответственность

Новости экономики за 16.05.2019

Все новости