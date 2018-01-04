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Александр Лукашенко: участники Рождественского турнира помогли Беларуси получить право проведения ЧМ-2021

04.01.2018 - 19:43

Новости Беларуси. Беларусь уже в 14 раз не изменяет традиции первых дней Нового года. Участники Рождественского турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси 4 января скрестили клюшки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году для участия в ледовых баталиях прибыли представители 15 государств. Уникальная многонациональная сборная Балкан объединила хоккеистов из 8 стран.

Беларусь по традиции представляет команда главы государства. В эти минуты наша ледовая дружина уже скрестила клюшки с хоккеистами из Объединенных Арабских Эмиратов, к слову бронзовых призеров 2017 года.

Сегодня «Чижовка-арена» – в центре масштабных хоккейных баталий. Вот буквально минуту назад закончился первый период. Сейчас играют на льду команда Президента и команда Объединённых Арабских Эмиратов. В игре участвует сам глава государства. Александр Лукашенко совершил голевую передачу, и таким образом Павел Белый открыл счёт уже буквально на первой минуте матча. После игра стала ещё более напряжённой. Глава государства совершил решающий бросок, и шайба оказалась в воротах соперника. У нас сейчас 5:0. В хоккее все решает доля секунды.

Игра по-настоящему захватывающая. Трибуны требуют ещё одну шайбу. Соперники из ОАЭ на льду держатся тоже достаточно уверенно. Тем более, что они не новички на Рождественском турнире. В 2017 году эта команда стала бронзовыми призерами соревнований.

А вот впервые наш лёд испытали хоккеисты из Китая. Они ещё днём скрестили клюшки с командой Швейцарии. На стороне швейцарцев оказалась фортуна. Ранее встретились на льду россияне и сборная Балкан. 

Болеем за наших на льду «Чижовка-арены». Здесь же часом ранее прошла церемония открытия Рождественского турнира и, к слову, национальных соревнований «Золотая шайба» – это всегда невероятно красочное зрелище.

На льду развернулось красочное, по-настоящему захватывающее действо. Это открытие Рождественского турнира, в котором участвовали и спортсмены, и звёзды эстрады.

Несмотря на итоги ледовых сражений, рождественский турнир, конечно, объединяет.  Об этом говорил и президент в своем обращении к участникам соревнований.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Рождественский турнир в Минске ежегодно собирает наших добрых друзей. В 2018 году, как вы уже слышали, к нам приехали помериться силами на льду хоккеисты из России, Чехии, Швейцарии, Швеции, Объединённых Арабских Эмиратов, многонациональная сборная Балкан, особенно мы приветствуем команду Китайской Народной Республики, которая впервые принимает участие в этом турнире.

В своё время много лет тому назад вместе со мной в Эмиратах была группа хоккеистов, и мы были первыми, кто заложил основу развития хоккея в этой абсолютно горячей стране. Там работали наши хоккеисты. Точно так было и в Китайской Народной Республике. Мы сыграли там выставочный матч Президента Республики Беларусь со сборной Китайской Народной Республики. И, может быть, мы заронили то первое зерно в Китайской Народной Республике по развитию хоккея. Совсем недавно вся страна радовалась решению Международной хоккейной федерации о проведении у нас Чемпионата мира в 2021 году. Это было бы невозможно без тех ребят и, в хорошем смысле слова, чиновников-функционеров от спорта, которые приезжали к нам сюда на международный турнир. Нам удалось совершить невероятное – нам снова отдали Чемпионат мира. Я благодарю всех, кто приезжал сюда из спортсменов и кто помог нам в этом деле.

Рождественский турнир больше чем спортивное событие. В этом году поболеть за своих коллег в Минск приехал легендарный канадский хоккеист, дважды обладатель Кубка Стенли и лучший бомбардир в суперсерии против команды СССР в 1972 году Фил Эспозито. Специально для зрителей нашего канала он согласился на небольшое интервью.

Ольга Коршун, СТВ:
Фил, подскажите, как вам Рождественский турнир, какие эмоции. Какие впечатления?

Фил Эспозито, обладатель кубка Стенли (Канада):
Если бы я был немного помоложе, я бы с удовольствием сегодня тоже вышел на лёд в этом поединке. Отмечу отличную форму вашего Президента Александра Лукашенко. Более того, свою первую шайбу сегодня он забросил с моей коронной позиции. Я точно также бил в девятку.   

Ольга Коршун:
Кто же ваш личный фаворит сегодняшнего турнира?

Фил Эспозито:
По своей деятельности я сейчас сотрудничаю с китайским клубом. Должен бы был поддерживать команду Китая. Но сама возможность – наблюдать за этой игрой, за тем, как любители выходят биться на лёд, уже огромное удовольствие.


Сейчас завершился первый период со счётом 6:0. Это была по-настоящему очень красивая и захватывающая игра. Мы все в ожидании второго периода. А буквально пару минут назад начался еще один матч. Он проходит на малой площадке, где, кстати, и будут сражаться за победу все группы В.

Александр Лукашенко: участники Рождественского турнира помогли Беларуси получить право проведения ЧМ-2021

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