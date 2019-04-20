Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Президент Беларуси участвует в посадке деревьев на «Линии Сталина»

20.04.2019 - 11:29

Новости Беларуси. 20 апреля во время республиканского субботника Президент Беларуси принял участие в посадке деревьев на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Об этом сообщается на сайте главы государства.  

Перед началом работ Александру Лукашенко рассказали о развитии комплекса и организации новых экспозиций. Было отмечено, что «Линия Сталина» создавалась на основе фортификационных сооружений Минского укрепрайона, которые сыграли важное значение в годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем сотрудники комплекса заметили, что в довоенные годы здесь было построено около 7 тыс. дотов, которые прикрывали территорию на протяжении 1,6 тыс. км, но часть местности оставалась без защиты. При этом доты создавались против пехоты и кавалерии, они не могли противостоять танковым войскам.  

«Если бы мы серьезно отнеслись к этому укрепрайону, мероприятиям, для чего он был предназначен, то немцам было бы не так просто ее преодолеть», - констатировал Александр Лукашенко.  

После знакомства с территорией комплекса и экспозициями Президент принял участие в посадке деревьев. В честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на «Линии Сталина» будут высажены 75 дубов на месте основной экспозиции экскурсионного маршрута по дотам Минского укрепрайона. Будут также высажены 30 сосен в честь 30-летия вывода контингента советских войск из Афганистана.  

Новости по теме

«На МКАД посажено порядка 600 деревьев». В Заводском районе субботник решили начать раньше

Общереспубликанский субботник в Беларуси пройдёт 20 апреля

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ

Память будет жить. В урочище Куропаты провели субботник общественные организации и неравнодушные белорусы

«Ходили на соседние детские площадки»: жители минской многоэтажки собрали деньги на игровой комплекс для детей

«Если хочешь, чтобы мир стал немножко лучше и яснее»: республиканская акция «Чистый лес» прошла в Беларуси

«Физические нагрузки полезны для общества»: 20 октября в Беларуси проходит общереспубликанский субботник

Наталья Кочанова: Наша задача – хоть маленькую частичку труда вложить в то, чтобы наша страна была прекрасной
‡агрузка...


Новости 24 часа

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. О чём говорил Александр Лукашенко

Александр Лукашенко: «Президентские выборы должны состояться в 2020 году»

Центризбирком предложит Президенту ещё одну возможную дату проведения парламентских выборов

Александр Лукашенко: Я бы не хотел оставить эту Конституцию своему преемнику

Зеленский – Порошенко: «Я совсем не политик, я простой человек. Результат ваших ошибок». Дебаты в Украине

Как Послание Президента белорусскому народу освещали российские СМИ

Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает»

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Все новости