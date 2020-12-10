Александр Лукашенко в БНТУ: сделайте всё, чтобы инженер всегда оставался патриотом и смог сохранить наше государство
Новости Беларуси. Прикоснуться к седине ведущего технического вуза и отдать дань уважения его родоначальникам. Александр Лукашенко утром 10 декабря приехал в БНТУ, чтобы лично поздравить университет со 100-летием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие не было запланировано в графике главы государства и стало приятным сюрпризом для преподавателей и студентов университета. Президент отметил, что к профессии инженера относится с особым трепетом, как и к самому вузу, где сегодня взращивают лучшие технические умы. Александр Лукашенко подчеркнул, что, пройдя за этот век немало испытаний и трудностей, БНТУ стал по-настоящему ведущим учебным заведением Беларуси. При этом ценность его выпускников как нельзя лучше отражает их реальный вклад в экономику страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы явились родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в нашей стране. Это не для лести вам сказано, мотивация простая: все, что делаете вы, все, что делает инженер, прошедший через вузовское образование, и не только через БНТУ, а через те филиалы бывшие, а ныне самостоятельные университеты – эти люди находятся в жесточайшей мировой конкуренции. Все, что мы видим здесь, в мире производится в огромном количестве. И то, что вы выстояли в этой конкуренции, как в народе говорят, дорогого стоит. Я очень хочу, чтобы вы блюли честь своего университета, чтобы вы ценили это, чтобы вы были настоящей опорой нашего государства. И самое главное, мы переживаем очень трудный, очень сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связано прежде всего со сменой поколений. Это тяжелый урок, это тяжелое будущее, которое нам предстоит и которое уже началось. Поэтому я обращаюсь к старшему поколению: сделайте все для того, чтобы инженер всегда оставался патриотом и берег наш суверенитет и нашу независимость, при всех обстоятельствах смог сохранить наше государство.
Президент приехал на праздник университета не с пустыми руками. Глава государства вручил БНТУ орден Трудовой Славы. Такая награда вузу вручается впервые в истории независимой Беларуси. А потому этот момент, без сомнения, можно назвать знаковым для всех, кто учится и обучает в БНТУ, а также для многих его выпускников.
Государственные награды Президент также вручил сотрудникам вуза. Глава государства отметил, что лично знает каждого, кто сегодня поднялся на сцену. Это преподаватели с многолетним стажем, их вклад в образование белорусской молодежи трудно переоценить. Александр Лукашенко пожелал коллективу и в будущем приумножать лучшие университетские традиции.
Эстафета огня, закладка капсулы времени. Как отмечают 100-летие БНТУ
Новости Беларуси. Белорусский национальный технический университет 10 декабря официально перешагнет вековой рубеж. В честь знаменательной даты БНТУ награжден орденом Трудовой Славы. Соответствующий указ накануне подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К 100-летнему юбилею вуза приурочены открытия выставок, лабораторий и новых кафедр. Участниками большого праздника в эти дни становятся педагоги, студенты, выпускники и почетные гости.
Сергей Харитончик, ректор БНТУ, доктор технических наук, доцент:
Мы намечали программу мероприятий, мы смотрели, где нам нужно сделать ремонтные работы, что нам нужно выделить из именных аудиторий, где нам нужно подтянуть наши лаборатории, как нам что украсить. Поэтому за год мы эту работу начали. Сегодня каждый день у нас идут какие-то мероприятия, где мы что-то открываем, кого-то поздравляем. Вчера было открытие Доски почета, впервые такая традиция в нашем университете заложена. И 64 наших работника и студента отмечены награждением, тем, что занесены на Доску почета.
Одно из ключевых событий в рамках празднования столетнего юбилея – торжественная закладка символической капсулы времени с посланием потомкам. Для этого архитекторами и художниками вуза была создана скульптурная композиция «Кристалл знаний».
Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ, доктор архитектуры, профессор:
К нему ведут две дороги. Дороги очень сложные, как вы видите. Эти ленты олицетворяют пути к знаниям. Одна – это образование, вторая – это просвещение. Образование – это то, что мы стараемся воспитать здесь хорошего инженера, хорошего архитектора, профессионала. А просвещение – это гражданина, гражданина нашей страны, нравственное воспитание, которое очень важно. И вот эти трудные две дороги вверх, конечно, и олицетворяют смысл нашей работы.
Завершилась и эстафета юбилейного огня. С сентября «светоч знаний» путешествовал по предприятиям страны, где работают выпускники БНТУ и зарубежные партнеры университета.
Поздравить коллектив университета с юбилеем приехал лично Президент Беларуси. Известно, что уже состоялась церемония награждения БНТУ орденом Трудовой Славы. Торжества по случаю юбилея продолжаются.