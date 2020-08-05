Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа дал большое интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За два с половиной часа откровенной беседы затронули самые разные вопросы. Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией: наша страна пошла своим путем, в то время как многие страны такой подход критиковали и осуждали.
Откровенно ответил Александр Лукашенко и на многие личные вопросы – о детстве, о семье.
Дмитрий Гордон об Александре Лукашенко: «Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы»
Не обошли стороной взаимоотношения белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, поговорили о ситуации в регионе, в том числе о конфликте в Украине и внешней политике.
Затронули и внутреннее развитие Беларуси, а также нынешнюю избирательную кампанию. Рассказал Президент и о сути своей политики – как внутренней, так и внешней.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо – для меня это неприемлемо. Справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать, или проводить любую политику – в основе справедливость. Законы – да, все хорошо, в законах не пропишешь справедливость. Это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это все.
Дмитрий Гордон об Александре Лукашенко: «Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы»
Новости Беларуси. После беседы с Президентом Дмитрий Гордон поделился впечатлениями от общения с Александром Лукашенко и признался, что давно хотел взять у белорусского лидера интересное человеческое интервью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Гордон, журналист (Украина):
Два с половиной часа общения – абсолютно неформального, неформатного искреннего разговора. Мне показалась эта беседа необыкновенно интересной, увлекательной. Я увидел живого человека перед собой, с которым очень интересно говорить.
Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»
Человека, который застал очень многих выдающихся мировых лидеров, который вел с ними переговоры, общался с ними, который стал свидетелем очень многих событий геополитических. И, конечно, который имеет свою точку зрения на целый ряд вопросов.
Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы. Нет ни одного человека сегодня в Европе, кто руководил бы государством больше его. Это уже красноречиво говорит о том, что это политик мирового масштаба.
Дмитрий Гордон – основатель и глава одного из самых популярных общественно-политических интернет-изданий «ГОРДОН» в Украине, которое входит в топ-15 новостных СМИ этой страны. Кроме того, он ведет несколько каналов на YouTube, где общее количество подписчиков – более 2 миллионов человек. На счету Дмитрия Гордона более тысячи интервью с известными людьми, в том числе политиками.